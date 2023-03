‘Manicomic’ di Gioele Dix per la stagione del Comico

La rassegna di teatro comico sarà sul palco del Teatro Diego Fabbri lunedì alle 21, con la band Rimbamband che presenterà lo spettacolo ‘Manicomic’ di Raffaello Tullo, interpretato da Raffaello Tullo, Renato Clardo, Nicolò Pantaleo, Francesco Pagliarulo, Vittorio Bruno e diretto da Gioele Dix. Lo spettacolo è in linea con ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’ e in questa versione comicoteatrale, la follia assume i contorni di libertà, divertimento ma anche creatività, perché nell’arte è presente la follia che altera l’aspetto di normalità. Nello spettacolo tutti i componenti della Rimbamband suonano e sono affetti da malattie mentali che li fanno agire in modo ossessivo e anomalo. Un medico psichiatra cerca di curare questi malati attraverso una terapia che comprende musica, sport, teatro, viaggi, cinema. Ma i pazienti, nonostante cerchino di seguire i richiami del medico, hanno difficoltà a guarire dalle loro ossessioni. Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e galleria). Prevendite e prenotazioni (0543 26355): presso la biglietteria del Teatro Fabbri (corso Diaz 381) dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Biglietti online: Vivaticket. Info: accademiaperduta.it.

r.r.