Manifatturiero, partita la ripresa nel 4° trimestre

L’economia manifatturiera della provincia di Forlì-Cesena ha registrato un rallentamento nel 2024, con una riduzione della produzione industriale del 2,5% rispetto all’anno precedente, ma con segnali di ripresa e performance positive in alcuni settori specifici.

La flessione produttiva è stata comune a tutte le imprese, ad eccezione di quelle di maggiori dimensioni (oltre i 250 addetti). È il quadro che emerge dall’elaborazione dei risultati dell’indagine congiunturale della Camera di commercio della Romagna nelle imprese provinciali, con più di 9 addetti, nell’ultimo trimestre del 2024.

Tuttavia, il quarto trimestre ha mostrato dei segnali di ripresa, con un aumento della produzione del 5,5% rispetto a quello precedente. In aumento anche la domanda interna (+8,9%), mentre quella estera è rimasta sostanzialmente stabile. Su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto all’anno precedente), a livello settoriale, si evidenzia una crescita per i comparti alimentare (+3,5%), confezioni (+12,4%) e altre industrie (+11,2%).

In flessione, invece, i comparti mobili (-5,2%), macchinari (-3,2%), prodotti in metallo (-5%), chimica e plastica (-3,8%), legno (-4,3%), mentre il settore delle calzature registra un forte calo (-22%). Per il primo trimestre del 2025, le prospettive degli imprenditori intervistati indicano una stabilità di produzione, fatturato, ordini esteri e occupazione, con una moderata crescita degli ordinativi interni.

Gianni Bonali