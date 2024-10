Manifestazione giovedì in centro. In corteo pro Palestina e Libano

Una manifestazione a sostegno del popolo palestinese si terrà anche a Forlì: avverrà giovedì prossimo con ritrovo alle 17.30 in piazza Ordelaffi ed è stata annunciata da Forlì Città Aperta, Unione degli Universitari Forlì e parte della comunità studentesca del Campus di Forlì. "Di fronte al genocidio in corso a Gaza – scrivono in una nota gli organizzatori –, ai continui crimini di coloni e soldati israeliani in Cisgiordania, all’invasione del Libano e alle continue infrazioni al diritto internazionale, chiediamo che il nostro governo, le nostre università e le nostre amministrazioni cessino immediatamente ogni tipo di rapporto con Israele fermando la complicità di cui fino ad ora si sono macchiate. Invitiamo quindi le associazioni del territorio e i singoli cittadini ad unirsi a noi giovedì per far sentire nuovamente con forza la nostra voce".

L’iniziativa è autorizzata dalla questura di Forlì-Cesena che, per l’occasione, presterà un normale servizio di ordine pubblico, dato che si tratta di manifestazione che non desta particolare preoccupazione e, in particolare, ritenuta di libera espressione del pensiero. "A un anno dall’invasione della striscia di Gaza, dove si è arrivati a oltre 40.000 morti civili – continuano nel loro comunicato gli organizzatori – dell’inasprirsi delle violenze dei coloni in Cisgiordania con la complicità dell’esercito sionista e dell’invasione del Libano, che ha causato già oltre un milione di profughi e vittime in costante aumento, risultano sempre più inaccettabili la complicità dei Paesi occidentali e la totale inadempienza del sistema internazionale nell’arrestare il massacro per mano della sedicente unica democrazia del Medio Oriente". I manifestanti giovedì partiranno in corte da piazza Ordelaffi entro le 18.

Annamaria Senni