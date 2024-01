Manola Guarnieri. Carella espone al San Sebastiano

S’inaugura oggi all’Oratorio di San Sebastiano, la mostra personale dell’artista forlivese Manola Guarnieri Carella che resterà aperta fino al 21 gennaio, tutti i giorni in orario 15 - 18 (chiusa il lunedì). Sono esposte oltre venti opere significative che, per la luce ed il colore, rimandano ad artisti seicenteschi. Fin dalla prima mostra del 1996, emerge nell’artista il desiderio di coniugare l’interesse per l’antico

"ad una sorta di classicità contemporanea – scrive la curatrice Silvia Arfelli – che la porta ad esplorare sfondi neutri nei quali prendono forma le sue nature morte, fino alla svolta attuale, in cui i cromatismi intervengono energicamente su forme quasi sospese nel tempo".