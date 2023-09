Manutentore per impianti ad aria compressa

L’Azienda Teknocompressori srl di Cesena, che si occupa di vendita e assistenza compressori e impianti per aria compressa, ricerca operaioa manutentore da affiancare a manutentori esperti per la crescita professionale. Si richiede possibilmente esperienza nel settore meccanico o elettrico o idraulico. Si valutano anche candidati senza esperienza ma di età inferiore ai 36 anni. Il lavoro si svolge sia presso l’officina che presso clienti (in zona Romagna) con rientro sempre in giornata. Richiesto possesso di patente B. Si offre un contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per candidarsi: dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione. emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarsi cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.