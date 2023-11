Manutenzione continua. Il lavoro di Dedalo:: "Puliti 15mila pozzetti. E non abbiamo finito"

Nelle ore più cruciali dell’alluvione abbiamo visto decine di mezzi al lavoro: alcuni erano guidati dagli addetti di Hera, altri facevano capo alla Protezione civile, molti di questi erano arrivati da ogni parte d’Italia per sopperire a un bisogno urgente e sproporzionato, dettato dall’esondazione contemporanea di tutti i corsi d’acqua della città. Tra questi c’erano anche quelli di Dedalo, la società che raccoglie un raggruppamento temporaneo di imprese (nello specifico: Cbr, Coromano, Biguzzi ed Emmea) alla quale fa riferimento il Comune per molti tipi diversi di attività: "Dedalo – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – si occupa di riparare, sostituire e manutentare la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, pulisce i pozzetti, risagoma i fossi, quindi regola il deflusso delle acque meteoriche del forese, poi ancora ripristina le pavimentazioni in pietra, predispone un piano di asfaltature di strade e marciapiedi, poi si occupano di gestire il piano neve, partendo con la programmazione già dall’estate piena, e molto altro ancora".

Questi sono gli interventi programmati, ma soprattutto Dedalo risponde alle chiamate dei cittadini: "Ci segnalano le operazioni che reputano necessarie – interviene la geometra della società, Donata Ravaglioli – e ognuna di queste segnalazioni viene monitorata, schedata e valutata. Se c’è urgenza si interviene nel giro di poche ore, quantomeno per mettere l’area in sicurezza, altrimenti si inserisce l’intervento nel nostro piano di manutenzioni straordinarie. Ogni cittadino riceve sempre una risposta, anche se, naturalmente, non sempre può essere quella sperata".

Nel 2022 Dedalo ha ricevuto 2.200 segnalazioni. I dati, da maggio del 2023, sono molto diversi. "Da allora – spiega Ravaglioli – abbiamo risagomato e pulito circa 150 chilometri di fossi, spesso impiegando moltissimo tempo per procedere anche solo di pochi centimetri in mezzo al fango e abbiamo anche disostruito circa 10 chilometri di tombinature, ossia le chiusure dei fossi a ridosso delle abitazioni, per consentirne l’accesso. Le tombinature sono private: non sarebbero di nostra competenza, ma in questi casi subentra anche il buon senso e, soprattutto, l’umanità, quindi ci stiamo prendendo cura anche di questo aspetto".

E non è finita: "C’è molto da fare, infatti ci sono persone che non erano ancora rientrate in casa e solo ora stanno rimuovendo il fango dalle loro abitazioni, lasciandolo in strada. Non solo: abbiamo già pulito la grande maggioranza dei pozzetti, ma stiamo rifacendo continuamente il giro". Entro dicembre saranno stati puliti 15mila pozzetti. Le operazioni andranno avanti fino almeno alla fine dell’anno ("ma probabilmente anche oltre").

Sono in corso le operazioni di asfaltatura di via del Canale: "Erano già previste, ma l’area è stata interessata dall’alluvione ed è innegabile che la necessità fosse più urgente".

Sofia Nardi