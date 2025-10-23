Maquillage da 5 milioni per l’Anagrafe. Via ai lavori in piazzetta della Misura

Con la consegna dei lavori, ha preso il via il cantiere per la messa in sicurezza, la riqualifica e il rafforzamento del palazzo comunale in piazzetta della Misura, nell’edificio avevano sede l’anagrafe e gli uffici dei tributi. Proprio in previsione dell’inizio dell’intervento, nelle scorse settimane si era provveduto al trasferimento degli uffici dei servizi anagrafici nella sede in via Oberdan, al civico 2.

Si tratta di un ampio intervento, con l’obiettivo di garantire ambienti più moderni e funzionali. I lavori interessano una superficie di circa 3.612 metri quadri, prevedono la riqualificazione, l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza dal punto di vista antisismico. "Un edificio che è considerato strategico per i servizi che accoglie, l’Anagrafe e i Tributi, e per la necessità di mantenere questi ultimi operativi ed efficienti anche in caso di emergenza – spiega l’assessore al patrimonio e ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani –. Si tratta di un cantiere fortemente voluto da questa amministrazione, nato dall’esigenza di realizzare un servizio comunale più adeguato dal punto di vista funzionale, sia per la cittadinanza che per il personale, mediante il restauro delle finiture e il rinnovo degli spazi interni".

Il cronoprogramma dell’intervento prevede lavori per circa due anni; per questo s’è reso necessario il collocamento temporaneo del personale dei servizi anagrafe e informatica, che prima operava negli uffici di piazzetta della Misura, nella palazzina Ex Becchi di via Oberdan. Questa è stata ristrutturata e rifunzionalizzata nei mesi scorsi in una porzione ampia del fabbricato proprio per rispondere alle esigenze di questo trasferimento. Il progetto, dal quadro economico complessivo di 5 milioni, è cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito degli interventi previsti dal Piano della Protezione Civile per opere prioritarie di rafforzamento locale, miglioramento sismico o di demolizione/ricostruzione su edifici pubblici strategici per un importo pari a 2 milioni 630 mila euro. Le restanti risorse, per arrivare ai 5 milioni finali, provengono dalle casse comunali.

Matteo Bondi