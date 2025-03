Maratona di solidarietà. Diabetes dal centro a sette parchi cittadini. Attesi 3mila podisti

Dopo la ‘StraForlì’ di domenica, un’altra gara podistica animerà piazza Saffi, le strade, ma soprattutto i parchi della nostra città. Si tratta della Diabetes Marathon arrivata alla 12esima edizione in programma domenica 6 aprile.

La ‘Diabetes’ è un evento che unisce sport, agonismo e solidarietà visto che il suo scopo principale è raccogliere fondi a favore delle persone con diabete del territorio e sensibilizzare tutti nei confronti di questa complessa malattia che solo in Romagna colpisce 78mila persone fra bambini, adolescenti ed adulti.

Anche in questa edizione la cornice dell’evento sarà piazza Saffi che abbraccerà non solo i partecipanti ma anche il Diabetes Village, con stand dedicati alla prevenzione della malattia dove si potrà effettuare un controllo gratuito della glicemia, all’animazione e alle aziende che sono in prima fila per dare una mano.

Ci saranno anche iniziative legate all’importanza dell’alimentazione e di un sano stile di vita e saranno coinvolti anche i più piccoli grazie Wellness Foundation e all’Associazione Culturale Pediatri della Romagna. "La Diabetes Marathon è il primo di una serie di eventi che organizzeremo in Romagna – spiega William Palamara presidente di Diabetes Marathon asd – per sensibilizzare e prevenire il diabete, ma è anche il principale. Piazza Saffi sarà il teatro della partenza e dell’arrivo per questa corsa o camminata che sui 10 chilometri previsti ne percorrerà sette nei vari parchi della città e quindi con scarso impatto sulla viabilità cittadina: quello della Resistenza, quello delle Stagioni, il parco Incontro, i giardini Sirotti, il rivale del fiume Rabbi, il parco urbano e i giardini del San Domenico. Il secondo evento, ‘Diabetes in Music’ si terrà in estate a Cesena, mentre il 4 ottobre a Forlì ci sarà il corso dedicato ai professionisti sanitari tenuto dalla dottoressa Silvia Acquati, responsabile scientifico della Diabetes Marathon Health. L’ultimo appuntamento sarà il 22 novembre a Rimini con l’altra responsabile scientifica, la dottoressa Silvia Taroni".

Il percorso, diviso fra gara competitiva e non competitiva, si snoderà su due distanze di 10 e 6,5 chilometri. Le iscrizioni sono già aperte e andranno avanti fino a mercoledì 2 aprile sia online su www.endu.net e su www.diabetesmarathon.it, ma anche al Bar Stefano di viale Bolognesi 191 e presso la sede di Diabete Romagna in via Forlanini 34 al costo di 10 euro per le due tipologie di percorsi. Ci si potrà comunque iscrivere anche dopo il 2 aprile e il giorno stesso della gara a prezzi però maggiorati, 15 e 20 euro. La novità di questa edizione sarà quella di poter portare anche il proprio cane al guinzaglio a passeggiare o a correre nel percorso non competitivo di 6,5 chilometri.

A tutti i preiscritti e gli iscritti, salvo esaurimento delle scorte, verrà consegnata la maglia simbolo dell’evento in tessuto tecnico e un pacco gara. I numeri previsti fanno felice l’assessore allo sport Kevin Bravi visto che "sono attesi circa 3mila partecipanti, numeri straordinari per una manifestazione che si inserisce nel contesto di una città come Forlì che guarda al connubio sport e salute". Tra le novità di questa edizione, uno stand in piazza Saffi con cani specificamente addestrati per segnalare ai pazienti diabetici quando diventano ipoglicemici o iperglicemici, ‘amici’ che in campo medico sono chiamati ‘cani allerta diabete’ e che che inaugureranno iniziative legate al mondo della Pet Therapy.

Stefano Benzoni