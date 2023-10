Maratona ’Tin bota’. Oltre 1.800 sportivi alla gara solidale

Una domenica all’insegna dello sport e della beneficienza quella appena trascorsa, durante la quale Forlì ha ospitato la Tin Bota Romagna Half Marathon, gara organizzata da Forlì Trail per sostenere gli impianti sportivi che hanno subito danni importanti a causa dell’alluvione di maggio scorso. La partenza della mezza maratona era alle 7.30 da piazza Saffi, da cui partivano 3 diversi percorsi: 21 km per la corsa competitiva, 8 km e 4 km per quella non competitiva. Tutti e tre i tragitti comprendevano il passaggio sulle strade e nei quartieri maggiormente colpiti dal disastro ambientale.

L’affluenza e la partecipazione sono state numerose, con 300 iscritti alla gara competitiva e 1500 persone che hanno camminato o corso sui due percorsi più brevi. Le iscrizioni erano aperte già dal pomeriggio di sabato, nel chiostro di San Mercuriale, e alle 14 erano già esauriti i posti riservati per la corsa competitiva. I partecipanti sono arrivati da tutta Italia: c’erano anche uno spagnolo e un greco. Il primo a presentarsi al punto di partenza in piazza è stato Giovanni Tronci, un ragazzo di origine sarda ma trasferitosi a Forlì per lavoro. Michele Messina, atleta di Cesena, ha invece conquistato il titolo di primo arrivato per il percorso da 4 km: nei giorni più critici dell’alluvione era già venuto in città a spalare fango. Ma sono stati tanti anche i gruppi sportivi che hanno preso parte a questa iniziativa, come le due squadre non competitive della Bbc, sponsor dell’evento, o Cna Forlì-Cesena: "È stato bello vedere la piazza riempirsi – sottolinea il presidente di Cna Lorenzo Zanotti – e sentire un grande senso di comunità positivo. Per noi è stato davvero importante esserci, sia perché siamo stati colpiti direttamente nella nostra sede, ma soprattutto per le tante nostre imprese associate che hanno subito ingenti danni".

Ma la solidarietà non è stata protagonista solo della maratona, ma anche delle donazioni da parte dei bersaglieri di Pontremoli. Il presidente della sezione delle Fiamme Cremisi Livio Musetti, infatti, si è recato a Forlì per consegnare un carico di mobili, elettrodomestici e materiale domestico, raccolti grazie alle donazioni dei bersaglieri toscani e consegnati alla struttura predisposta dal Comune. Nel frattempo, continuano gli interventi solidali dei ministri volontari di Scientology nel quartiere Romiti. Il gruppo, guidato da Silvia Lucarini, nei giorni scorsi si è occupato di tinteggiare una casa e donato un’automobile alla signora Vilma.