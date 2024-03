Marc Copland e il suo quartetto: jazz americano domani in Enoteca

Marc Copland sarà l’ospite d’onore del terzo appuntamento con il Dai de Jazz Club all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro. L’appuntamento con il jazzista americano e il suo quartetto è per domani alle 14,30. E’ possibile pranzare all’Enoteca dalle 12,30. Copland, classe 1948, è uno tra i più intensi e lirici pianisti in attività, oltre che compositore e arrangiatore. Dopo un approccio giovanile al piano, iniziò la sua carriera musicale come sassofonista negli anni Sessanta, periodo in cui suonò, fra gli altri, con Chico Hamilton e John Abercrombie. A metà degli anni Settanta, però, non soddisfatto delle possibilità espressive del suo strumento, si ritirò per alcuni anni di studio. Quando è tornato in scena, a metà degli anni Ottanta a New York, si è presentato non più come sassofonista, ma seduto al pianoforte, accompagnando i più grandi del jazz. Negli anni del suo studio/assenza dai riflettori del jazz internazionale, Copland ha sviluppato al piano una tecnica personale con uno stile esuberante e al tempo stesso poetico, caratterizzato da armonie ricche, sontuose e impressionistiche. Con lui sul palco dell’Enoteca ci saranno: Robin Verheyen, sassofonista belga dal fraseggio articolato, espressivo, che nel costruire la sua cifra artistica attraversa la ‘storia’ del suo strumento. Stéphane Kerecki, contrabbassista parigino, primo bassista della Paris Jazz Big Band. Anthony Pinciotti, batterista dinamico e innovativo. Ingresso al concerto 20 euro, ridotto 15. Per informazioni e prenotazioni: nicolacataldo@alice.it o 340 5395208.

Matteo Bondi