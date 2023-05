Marchi contraffatti, requisiti migliaia di pezzi

Blitz della Gurdia di finanza di Forlì in un paio di rivendite della città gestite da commercianti di origine cinese.

Gli agenti delle fiamme gialle del comando provinciale di piazza Dante hanno sequestrato migliaia di articoli, tra cui casalinghi, cartoleria, bigiotteria, nonché di materiale elettrico, tutto risultato "non conforme alla normativa vigente, in quanto privi dell’obbligatoria indicazione della denominazione legale o merceologica, della prescritta indicazione del produttore o dell’importatore, del Paese di origine (nel caso di prodotti provenienti fuori UE), dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo eo all’ambiente" scrivono i finanzieri in una nota.

In città inoltre le Guardia di finanza ha rinvenuto oltre 300 articoli tra capi d’abbigliamento, prodotti elettronici e carte da gioco recanti "noti marchi e loghi contraffatti, nonché individuate svariate confezioni di profumo contenenti una sostanza utilizzata come componente odorosa, la cui commercializzazione è stata tuttavia vietata dal primo marzo 2022 dalla Commissione Europea per la sua possibile tossicità".

I commercianti sono stati denunciati alla procura per l’ipotesi di reato di venditra di prodotti con segni falsi; ipotizzata anche la contravvenzione per la non conformità dei cosmetici presenti in negozio.