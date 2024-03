"Marchi non può rappresentarci in consiglio"

Italia Viva, per bocca del coordinatore forlivese Leonardo Gallozzi, chiede che il consigliere comunale Massimo Marchi (nella foto), esponente dello stesso partito, comunichi alla presidenza del consiglio comunale di non rappresentare più Italia Viva (per altro, fa parte del gruppo misto). Pomo della discordia le parole dello stesso Marchi alla presentazione della lista ‘Rinnoviamo Forlì’ a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra, Graziano Rinaldini. In quella occasione Marchi si è detto "membro di un numeroso gruppo di amici, che oggi si definiscono semplici simpatizzanti di Italia Viva, contrari alla scelta di svendere l’esperienza del Terzo Polo al sindaco e alla sua coalizione di centrodestra".

Gallozzi ricorda come l’"ampio dibattito" e il sì dell’"assemblea degli iscritti, con una maggioranza superiore al 90% dei presenti". Chi, in modo legittimo, non concorda con questa decisione può fare le scelte che vuole, ma non può parlare a nome di Italia Viva".

