Marcia dei padri separati a Roma. Premio a Rubens per il coraggio

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente intensa per Rubens Gardelli, papà del piccolo Brando, portato dalla mamma in Guatemala nel luglio 2023 e da allora privato dell’affetto della famiglia paterna. Mentre allo stadio Morgagni di Forlì 22 bimbi accompagnavano l’entrata in campo dei giocatori di Forlì e Ravenna, impegnati in un attesissimo derby, indossando la maglietta rossa con la scritta ‘Brando torna in Italia – Forlì ti aspetta’, Rubens era a Roma per partecipare a ‘Daddy’s pride’, la marcia dei papà separati, menomati dall’impossibilità di vedere i propri figli. Una manifestazione ideata da Giorgio Ceccarelli, altro padre coraggio, giunta quest’anno alla ventesima edizione e volta a tutelare ‘il diritto inviolabile dei figli di amare due genitori e quattro nonni’.

Gardelli ha sfilato per le strade della città eterna recando una foto del piccolo Brando delle dimensioni di 40 centimetri per 40, con la didascalia ‘sottratto da 20 mesi’. "Ciao amore mio, Brando, sono qui oggi per te" le parole pronunciate pubblicamente al megafono dall’imprenditore forlivese mentre il serpentone si snodava per le strade della capitale. "Non ti vedo da maggio (mese dell’ultimo contatto in videochiamata) e sono qui con gli altri papà compagni di avventura/disavventura. Non smetterò mai di lottare per rivederti e ho promesso assieme a tutti gli altri padri di lottare per cambiare la Convenzione de L’Aja del 1980 e portare il foro competente a giudicare sulla sottrazione dei minori alla nazione in cui è stato commesso il reato. Questo l’impegno formale che assumo di fronte a tutti".

In occasione della trasferta romana, Gardelli ha ricevuto la targa di miglior papà dell’anno 2025, conferito dall’associazione sorta a difesa dei diritti dei genitori.

