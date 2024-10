Marcia e Liberazione. Eventi a confronto,. Predappio freme

Il 102° anniversario della Marcia su Roma (28 ottobre 1922), e l’80° della Liberazione di Predappio dal nazifascismo (28 ottobre 1944), saranno ricordati domani e lunedì con tre distinti eventi. Domattina si ricorda la Marcia su Roma, con una manifestazione organizzata da Angela Di Marcello, responsabile della cripta della famiglia Mussolini, insieme alle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria Mussolini.

Alle 10.30 corteo da piazza Sant’Antonio al piazzale del cimitero, dove alle 11 saranno recitate le preghiere di rito e dove Orsola Mussolini terrà un breve discorso, cui seguiranno ‘un minuto di silenzio’ e la visita alla cripta Mussolini. L’attenzione delle forze dell’ordine e dei media sarà rivolta tutta su ciò che avverrà al termine delle celebrazioni davanti al cimitero, se cioè sarà rispettato il minuto di silenzio o se qualcuno sarà tentato di fare i saluti romani, sui quali ultimamente si sono pronunciati la Corte di Cassazione e alcune sentenze dei tribunali di Ravenna e Forlì, assolvendo chi li aveva fatti durante commemorazioni simili.

Domani sera si apriranno le manifestazioni dell’Anpi per ricordare la Liberazione di Predappio dal nazifascismo: alle 19, al ristorante La Casetta di Fiumana, si tiene ‘La Tagliatella antifascista’, mentre lunedì mattina, alla scuola media di Predappio, lo storico Mario Proli parlerà agli alunni della Liberazione di Predappio dal nazifascismo 80 anni fa. Il terzo evento è organizzato dall’amministrazione comunale: lunedì alle 15.30 sarà affissa una targa nel monumento ai caduti in piazza Sant’Antonio. Alle 16 consiglio comunale straordinario per concedere la cittadinanza onoraria alla memoria al generale polacco Wladyslaw Anders, comandante della Seconda Armata polacca che liberò Predappio, insieme ai partigiani. Il riconoscimento sarà consegnato dal sindaco Roberto Canali alla figlia Anna Maria Anders, ambasciatrice a Roma dal 2019 al 2024. Presenti autorità e forze dell’ordine, fra cui prefetto, questore e il console polacco di Milano, Pawel Krupka. Saranno proiettati filmati e immagini sulla presenza del generale Anders a Predappio.

Quinto Cappelli