Tutti in marcia per Gaza. “Una processione laica sul Sentiero degli Alpini”

Forlì, 5 settembre 2025 – Anche la Valle del Bidente farà sentire la sua voce per Gaza. Il fine ultimo della Local March for Gaza è quello di raccogliere quante più firme ad una petizione che poi a inizio novembre sarà consegnate al Quirinale.

La marcia si svilupperà sul Sentiero degli Alpini Cai 301 dal 12 al 14 settembre nello storico Sentiero degli Alpini, un itinerario di crinale a cavallo tra la valle del Bidente e la valle del Rabbi, in provincia di Forlì-Cesena.

La Marcia per Gaza percorrerà una parte del sentiero, da Santa Sofia a Meldola

Il Sentiero è stato voluto e realizzato dal Gruppo Alpini in congedo di Forlì, che hanno ripristinato ed a volte rintracciato la vecchia strada medievale che collegava la pianura alla dorsale appenninica da Ravaldino in Monte fino a Monte Falco (1658m) nel Parco nazionale. La Local March for Gaza ne percorrerà una parte, da Santa Sofia a Meldola, con discese a valle a fine tappa e risalite sul crinale il giorno seguente. Saranno 56 i km da percorrere in 3 tappe.

“Sarà una processione laica – precisa il gruppo di promotori coordinati dall’artigiana Alessandra Pasini di Meldola che si avvale del patrocinio dei Comuni attraversati – e ciascuno camminerà in autonomia, seguendo le tracce gps e la segnaletica Cai, anche se procederemo in gruppo tutti insieme. Il percorso non presenta passaggi difficoltosi, ma è necessario avere un buon allenamento fisico, abitudine alla camminata su sentiero, abbigliamento e calzature protettive con una suola robusta e molto aderente (tipo Vibram) e si consiglia di portare una borraccia contenente almeno 2 litri d’acqua al giorno vista la penuria di sorgenti in quota. Coloriamo insieme la marcia con bandiere della pace, bandiere palestinesi, arcobaleno”.

Si percorrerà a ritroso il sentiero partendo da Santa Sofia e arrivando a Meldola, in base alle esigenze ci sarà un servizio navetta per chi ha necessità di recuperare il proprio mezzo al punto di partenza che sarà raggiungibile anche in autobus Start Romagna (linea 132) da Forlì a Santa Sofia.

I pranzi saranno al sacco e ci sarà la possibilità di cenare nelle strutture ricettive. Partenza venerdì 12 settembre alle 8 da piazza Matteotti a Santa Sofia in direzione di Civitella (22 km dislivello +800 -850 e Campo Rosso per cena e pernottamento); seconda tappa sabato 13 alle 8 da piazza Matteotti a Civitella in direzione di Cusercoli (Ca’ Bionda per cena e pernottamento - 12 km dislivello + 680 – 600 e per raggiungere il centro di Cusercoli + 4 km). Terza e ultima tappa domenica 14 alle 8 in Largo G. Matteotti a Cusercoli in direzione di Meldola (18 km dislivello +462 – 526). Ci sarà domenica la possibilità di raggiungere il gruppo di camminatori in due diverse soste: Valle del Vento (Dogheria), Istituzione Davide Drudi e Arena Hesperia. “Alla partenza di ogni tappa ci sarà la lettura della petizione con la raccolta delle firme, un momento di riflessione ed eventuali testimonianze”.

Si può partecipare portando il proprio sostegno a Gaza in vari modi: camminando 3 giorni itineranti, dormendo in strutture ricettive della zona; camminando 3 giorni e tornando tutte le sere a dormire a casa (servizio volontari/navetta o bus); camminando1, 2 o 3 giorni, liberamente (servizio volontari/navetta o autobus); camminando 2 giorni pernottando in strutture ricettive; camminando pochi chilometri e non camminando affatto, ma firmando l’appello ai punti di partenza o al punto di arrivo dell’ultima tappa. Adesioni: forms.komhumana.org/local-march-for-gaza-sul-sentero-degli-alpini-cai. Info: pasabettalena@gmail.com, 320.4734918.