Marcia su Roma, 700 a Predappio e tornano i saluti romani. Forza Nuova annulla il proprio corteo: "Denunciamo il questore"

Predappio, 26 ottobre 2025 - Settecento camicie nere (dati della Questura, sono mille per gli organizzatori) hanno partecipato al corteo nel 103° anniversario della marcia su Roma nella mattinata.
Forza Nuova, a cui la Questura aveva prescritto di spostarsi alle 15, ha annullato il secondo corteo della giornata.
A Predappio, il paese in cui Benito Mussolini è nato ed è sepolto, era presente anche il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore: a pochi minuti dalla partenza, davanti ai cronisti, ha annunciato che i propri aderenti avrebbero partecipato al corteo organizzato dalle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria Mussolini. Lui non è andato.
L'intento, ha spiegato, "è pacifico", per "non dividere un popolo".
Roberto Fiore, l’attacco al questore e i convegni a Predappio
Fiore ha annunciato di voler denunciare il questore di Forlì Claudio Mastromattei, perché "la prescrizione" in merito allo spostamento del secondo corteo "è illegale".
E ha rilanciato chiedendo di organizzare due convegni a Predappio, di cui uno "il 25 aprile sull'abolizione della leggi Scelba e Mancino", che fanno sì che "parte della classe dirigente italiana, che si professava fascista, salita al potere sia costretta a nascondersi".
Alle domande dei cronisti, Fiore ha precisato di riferirsi ai partiti della maggioranza di governo. Chiede anche al sindaco di Predappio Roberto Canali di mettergli a disposizione uno spazio.
Ad alcuni aderenti di Forza Nuova è stato impedito di unirsi al corteo, se non nel momento in cui è stata riaperta la strada provinciale del Rabbi.
La pronipote del duce: “Commemorazione non politica”
Arrivati di fronte al cimitero, Orsola Mussolini ha ribadito la propria posizione: la commemorazione non deve avere valore politico.
Tornano i saluti romani
Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, in cinquanta hanno fatto il saluto romano al momento del 'presente'.