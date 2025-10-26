Marcia su Roma, 700 a Predappio e tornano i saluti romani. Forza Nuova annulla il proprio corteo: "Denunciamo il questore"

Predappio, 26 ottobre 2025 - Settecento camicie nere (dati della Questura, sono mille per gli organizzatori) hanno partecipato al corteo nel 103° anniversario della marcia su Roma nella mattinata.

Forza Nuova, a cui la Questura aveva prescritto di spostarsi alle 15, ha annullato il secondo corteo della giornata.

A Predappio, il paese in cui Benito Mussolini è nato ed è sepolto, era presente anche il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore: a pochi minuti dalla partenza, davanti ai cronisti, ha annunciato che i propri aderenti avrebbero partecipato al corteo organizzato dalle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria Mussolini. Lui non è andato.

L'intento, ha spiegato, "è pacifico", per "non dividere un popolo".

Roberto Fiore, l’attacco al questore e i convegni a Predappio

Fiore ha annunciato di voler denunciare il questore di Forlì Claudio Mastromattei, perché "la prescrizione" in merito allo spostamento del secondo corteo "è illegale".

E ha rilanciato chiedendo di organizzare due convegni a Predappio, di cui uno "il 25 aprile sull'abolizione della leggi Scelba e Mancino", che fanno sì che "parte della classe dirigente italiana, che si professava fascista, salita al potere sia costretta a nascondersi".

Alle domande dei cronisti, Fiore ha precisato di riferirsi ai partiti della maggioranza di governo. Chiede anche al sindaco di Predappio Roberto Canali di mettergli a disposizione uno spazio.

Ad alcuni aderenti di Forza Nuova è stato impedito di unirsi al corteo, se non nel momento in cui è stata riaperta la strada provinciale del Rabbi.

La pronipote del duce: “Commemorazione non politica”

Arrivati di fronte al cimitero, Orsola Mussolini ha ribadito la propria posizione: la commemorazione non deve avere valore politico.

Tornano i saluti romani

Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, in cinquanta hanno fatto il saluto romano al momento del 'presente'.