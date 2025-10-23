Marcia su Roma, a Predappio le manifestazioni saranno due distinte. “Ragioni di sicurezza”

Forlì, 23 ottobre 2025 - In vista delle manifestazioni preavvisate per domenica 26 ottobre a Predappio, in occasione dell’anniversario della Marcia su Roma, il Questore di Forlì-Cesena, d’intesa con il Prefetto, ha imposto ai promotori di Forza Nuova l’obbligo di svolgere l’iniziativa nel pomeriggio (ore 15-17) anziché nella mattina (ore 10-12).

La misura – motivata dall’esigenza di evitare sovrapposizioni tra manifestazioni contemporanee e di garantire il mantenimento dell’ordine pubblico – mira a "netta separazione temporale” tra le due iniziative previste, una organizzata dai volontari che durante il corso dell'anno si occupano della sorveglianza la cripta, e l'altra da Forza Nuova, che ha già espresso la volontà di reintrodurre l'uso del saluto romano, da diversi anni accantonato.

Il ritorno del saluto romano

Le intenzioni di Forza Nuova sono esplicitate da un volantino intitolato ‘Presente’, che circola anche sui social network: “Domenica a Predappio torna il Rito del Presente col Saluto Romano! Dopo anni di persecuzione e dopo le vittorie e assoluzioni in Tribunale, possiamo tornare ad onorare degnamente i nostri morti”. L’avvocato forlivese Francesco Minutillo, incaricato ufficialmente da Roberto Fiore, fondatore e segretario nazionale del movimento Forza Nuova, di diffondere il volantino, ha spiegato che la manifestazione avrà “carattere esclusivamente commemorativo e spirituale, del tutto privo di finalità politiche. Il tradizionale rito del ‘presente’ è un momento di raccoglimento e di memoria”.