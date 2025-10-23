Marcia su Roma, arriva Forza Nuova: “Si potrà fare il saluto romano”. Ma la famiglia Mussolini frena

Forlì, 23 ottobre 2025 – In occasione del 103° anniversario della Marcia su Roma, avvenuta il 28 ottobre 1922, è stata organizzata domenica prossima a Predappio una commemorazione, con un corteo alle 10.30 da piazza Sant’Antonio al cimitero della frazione di San Cassiano, dove è sepolto Benito Mussolini. Stavolta però, non c’è un organizzatore ma due, come risulta dalle richieste presentate alla questura di Forlì-Cesena: c’è la domanda di Angela Di Marcello, coordinatrice dei volontari che sorvegliano tutto l’anno la cripta e collaboratrice delle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria. Ma ne è arrivata anche un’altra dalla segretaria nazionale di Forza Nuova, attraverso l’avvocato forlivese Francesco Minutillo, incaricato ufficialmente da Roberto Fiore, fondatore e segretario nazionale del movimento Forza Nuova.

I due ‘preavvisi’ (questo il termine tecnico con cui un soggetto dichiara di voler organizzare una manifestazione pubblica) sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine per gli ultimi dettagli. Entrambi i cortei indicano lo stesso orario e lo stesso percorso, che da piazza Sant’Antonio porta a piazzale Dante, davanti al cimitero, dove si svolge tradizionalmente la manifestazione. L’intenzione dei due gruppi è quella di camminare insieme. La Questura, però, potrebbe decidere di dividerli: prima uno e poi l’altro. Per quanto riguarda la partecipazione, secondo fonti delle forze dell’ordine, i numeri non dovrebbero discostarsi da quelli delle ultime edizioni.

E poi torna d’attualità un tema. Dopo i discorsi e le preghiere di rito, saranno fatti o no i saluti romani, alla chiamata del ‘Benito Mussolini, presente’. “Per quanto ci riguarda, noi faremo la solita commemorazione, come è avvenuto negli ultimi quattro anni. Chiamerò il ‘presente’, ma non col saluto romano”, anticipa Orsola Mussolini. Il gesto che da anni compie la maggioranza dei militanti è quello di portare la mano sul cuore.

Che cosa faranno quelli di Forza Nuova? Le intenzioni sono esplicitate da un volantino intitolato ‘Presente’, che circola anche sui social network: “Domenica a Predappio torna il Rito del Presente col Saluto Romano! Dopo anni di persecuzione e dopo le vittorie e assoluzioni in Tribunale, possiamo tornare ad onorare degnamente i nostri morti”. Spiega il legale Minutillo: “La manifestazione di Predappio avrà carattere esclusivamente commemorativo e spirituale, del tutto privo di finalità politiche. Il tradizionale rito del ‘presente’ è un momento di raccoglimento e di memoria”. E cita i precedenti più recenti da un punto di vista giuridico: “Il Tribunale di Forlì, in armonia con le sezioni unite della Cassazione del 2024, con sentenza relativa alla commemorazione del 2022, in occasione del centenario della Marcia su Roma, ha riconosciuto che, quando tali cerimonie si svolgono in un contesto di commemorazione dei defunti e senza finalità di propaganda o di incitamento, non sussistono profili di rilevanza penale: si tratta di manifestazioni tutelate dalla libertà di espressione e di culto”.

Altre novità potrebbero riguardare l’organizzazione del corteo medesimo, visto che la famiglia Mussolini ha adottato da anni un proprio servizio d’ordine, costituito da alcune associazioni. A questi potrebbero aggiungere i volontari della stessa Forza Nuova. Ci sarà anche il segretario nazionale Roberto Fiore? “Finora – risponde Minutillo – non sappiamo se ci sarà”.