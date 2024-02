Marcia sugli sci: domenica si va anche senza neve

La neve latita nell’appennino tosco – romagnolo , ma tra pochi giorni partirà ugualmente l’edizione numero 30 della Marcia sci alpinistica della Campigna (Memorial Paolo Brilli, Piero Della Bordella e Raffaele Laghi). Domenica, infatti parte alle 9,30 da Campigna, la più antica e blasonata escursione fuori pista con gli sci e le ciaspole organizzata dallo storico Gruppo escursionistico La Lama.

"La manifestazione, nata sulla spinta di un gruppo di appassionati nei primi anni ‘80 – precisano gli organizzatori – ed è cresciuta di anno in anno e da sempre ha puntato a valorizzare l’escursionismo in Appennino anche durante il periodo invernale con la collaborazione del Parco nazionale, del Comune di Santa Sofia con il supporto delle Gev, Soccorso Alpino, Gruppo alpini, Pro loco Corniolo-Campigna, Sci Club e Cai Stia e Fraternita Misericordia ed il sostegno di CapoNord, Falterona 1654 Gin, ForlìAmbiente, PippoOlimpico, Romagna Acque, Ski Rental Franz".

Iscrizioni dalle 7,30 presso il Rifugio Cai. L’arrivo è previsto al Rifugio Casone della Burraia (gestito dallo Sci Club Stia) presso il quale sarà possibile pranzare. Quota pranzo 20 euro (10 euro fino a 14 anni). Al termine saranno consegnate le targhe Memorial e si effettuerà l’estrazione di premi della lotteria. In caso di assenza di neve la manifestazione si svolgerà sotto forma di trekking. Visto il carattere non competitivo della manifestazione, il singolo partecipante si assume la competa responsabilità personale per il proprio stato di salute e le proprie capacità tecniche. Per informazioni e prenotazioni: Gigi 349. 4231499 - Luciano 320.4309459 - Emiliano 349.5693757 e Salvatore 347.3694890.

Oscar Bandi