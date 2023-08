Marciapiedi, scuole e chiesa: ecco tutti gli interventi

Proseguono anche in agosto a Bertinoro i lavori di manutenzione del territorio e degli edifici di edilizia scolastica. Sono diversi i cantieri di manutenzione stradale: uno dei più attesi e già in fase di conclusione è il ripristino del tratto di via 2 Agosto a Panighina, da anni in cattive condizioni. "Un altro intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Filippo Scogli – è il rifacimento di alcuni marciapiedi. A fine luglio è stato avviato un intervento importante su via Pavia, a Capocolle, dove i vecchi marciapiedi verrano interamente rinnovati". Anche nei plessi scolastici del Comune sono attivi vari cantieri. "A giugno, è iniziato l’intervento di adeguamento sismico della palestra scolastica di Santa Maria Nuova, che si dovrebbe concludere a ottobre, e questa settimana è partita la demolizione e ricostruzione della scala esterna dell’infanzia Coccinella", racconta l’assessore alla scuola Sara Londrillo che prosegue: "Sono in fase di conclusione i lavori di rifacimento dei bagni e gli interventi di adeguamento di alcune aule e di parte degli spazi comuni della scuola media di Bertinoro, necessari per il trasferimento temporaneo delle classi della primaria. Il plesso della primaria sarà infatti oggetto di un importante intervento di adeguamento sismico". Tra pochi giorni infine inizierà il ripristino del parquet della palestra scolastica delle medie, danneggiato dall’alluvione. Aggiunge la sindaca Gessica Allegni (foto): "Abbiamo ricevuto in questi giorni la conferma, da parte della Fondazione Carisp di un contributo di 40mila euro per il restauro della chiesina Madonna di Cerbiano, il cui tetto era crollato nel 2020, per la quale avevamo già recuperato 15mila euro da art bonus. Siamo fiduciosi di poter quasi interamente finanziare l’opera che da progetto aveva un costo di circa 57mila euro".