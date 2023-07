Marco Bilancioni, L'alluvione, un tema imprevisto per le elezioni amministrative 2024

Marco Bilancioni

Al di là di chi sarà il candidato del centrosinistra, se Maria Giorgini oppure qualcun altro, c’è un aspetto da sottolineare: ogni partita – comprese le amministrative 2024 – è aperta finché si può cambiare lo schema, il focus del dibattito, e così sovvertire i rapporti di forza. E rispetto a due mesi fa c’è un tema che nessuno poteva prevedere: l’alluvione. Quali saranno gli effetti nell’urna? Per di più non oggi ma tra 10 o 11 mesi: difficile valutarlo. Avrà alimentato la rabbia, sgretolando l’immagine degli amministratori attuali, o farà emergere il senso di comunità e dunque di continuità? Le proteste come quella della Mille Miglia sono terreno fertile per qualunque oppositore, ma è difficile trasformarle in una rappresentanza politica.