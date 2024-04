Marco Catalano: "Pnrr, entro il 2026 realizzati 50 progetti"

L’ha specificato il sindaco Gian Luca Zattini: tra le deleghe dell’assessore Marco Catalano ce ne sono due di particolare peso. "Una – ha elencato il primo cittadino – riguarda l’agricoltura, un settore che sta vivendo enormi difficoltà e che ha grande bisogno di essere ascoltato, mentre l’altro è quello che concerne il Pnrr, con tutto il panorama di interventi che impegneranno l’amministrazione per i prossimi due anni con grande cura al rispetto della legalità con il fine ultimo di portare avanti il bene della città".

E Catalano nel suo bilancio di fine mandato è partito proprio dal Pnrr: "Entro il 2026 dovremo realizzare 50 progetti che andranno a innalzare il livello delle dotazioni dei cittadini con progetti che prevedono la messa a terra di 81 milioni di euro, 68 dei quali arrivano proprio dal Pnrr". Le imprese coinvolte nei progetti legati al Pnrr sono 400 e, andando a scomporre la somma complessiva, troviamo 13,5 milioni per i luoghi di cultura (restauro della biblioteca, riqualificazione energetica del teatro Fabbri e costruzione della nuova ala del San Domenico); 18 milioni per edifici scolastici (oltre 11 milioni solo per l’abbattimento e la ricostruzione della media Maroncelli); 11 milioni per ricostruire il centro per le famiglie di via Bolognesi; 5 milioni per lo sport (Ronco Lido e Palagalassi) e 12 milioni per la mobilità (nuove ciclabili e parcheggi).

Per quanto riguarda, invece, l’agricoltura, "per il biennio 2022/2023 – continua Catalano – le attività legate alle politiche agricole del Comune vengono gestite da unità comunali afferenti al servizio di edilizia e sviluppo economico. A decorrere da gennaio 2024, su mia volontà, è stata inoltre istituita l’unità agricoltura e ambiente, nell’ambito della quale l’ ‘ufficio agricoltura’ avrà tra le altre cose il compito di coadiuvare coloro che hanno subito i danni dell’alluvione nell’utilizzo del portale ‘Sfinge’". Catalano continua: "L’agricoltura è una nostra eccellenza a livello mondiale e ha bisogno di tutele: chi fa agricoltura è il custode del territorio, non il suo avvelenatore".

L’assessore (avvocato di professione) ha anche la delega ‘affari legali e contenzioso’: "Dal 2019 al 2024 sono state emesse 75 sentenze favorevoli al Comune di Forlì: significa oltre il 90% di vittorie. L’ente, per le sole cause di valore determinato, ha risparmiato circa 8 milioni di euro. Voglio sottolineare, però, che questo non significa che abbiamo infierito nei confronti dei cittadini, ma che abbiamo fatto valere i nostri diritti e rispettare i doveri".

Capitolo ‘rapporti con il consiglio comunale’, ulteriore competenza dell’assessore Catalano: al 31 dicembre 2023 sono state effettuate 91 sedute, ovvero una media di 18 all’anno, con un tasso di partecipazione al 91%. Le delibere di consiglio emesse sono 560, con una media di 6 a seduta. "A volte, parlando di rapporti con l’opposizione, la vena polemica ha rischiato di prevalere – il commento del sindaco Zattini – e io penso che il valore di un’amministrazione sia dato dalla coesione e dalla capacità di fare squadra, anche con le altre parti politiche". Concorda Catalano: "Il mio compito era quello di mantenere i rapporti sia con i colleghi della maggioranza che con la minoranza, con i quali non abbiamo mai avuto problemi rilevanti. Posso dire che la nostra giunta è molto coesa e siamo amici prima che colleghi politici".