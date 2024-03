Marco Catalano: "Pnrr in tempi record. Corso della Repubblica tornerà attrattivo"

Assessore Marco Catalano, si può incidere in una giunta entrando a novembre 2022?

"Innanzitutto ho trovato non solo una squadra coesa ma tanti amici. E poi sì, si può. Per esempio sull’agricoltura".

Il suo è, parafrasando un espressione che si usa per i ministeri, un assessorato ‘senza portafoglio’. Le competenze sull’agricoltura sono della Regione fino ad arrivare all’Europa. Cosa può fare lei?

"L’agricoltura nella nostra terra da anni fa fronte a catastrofi naturali eppure è importantissima: produce cibo, dà lavoro e fa manutenzione del territorio. Vero, non ho ‘portafoglio’, ma ho un ruolo propulsivo, non di facciata. Sa cos’hanno chiesto i cosiddetti ‘trattori’ quando hanno incontrato il sindaco di Cesena a Pievesestina? Più dialogo. Un tavolo dove discutere. Questo a Forlì l’abbiamo già riattivato...".

Purtroppo ci sono anche altri problemi.

"Vero. Ma uno dei temi è la distanza tra agricoltori e politica. Abbiamo aperto un ufficio dedicato. E poi il Comune ha istituito un fondo, innalzando il plafond, dedicato ad abbattere la tassazione sui mutui agricoli".

A proposito dei trattori: cosa ne pensa?

"Sono per la maggior parte contoterzisti: piccoli agricoltori che credono nella loro terra comprando, appunto, un trattore. Investimenti fino a 300mila euro. Sono contro una politica europea che impone la rotazione obbligatoria delle colture e sanzioni".

E in questo lei concorda con loro?

"Sì. Ci siamo parlati".

Passiamo al Pnrr. Questi cantieri fanno ritardare la ricostruzione post-alluvione? O viceversa?

"Né l’uno né l’altra, non c’è un conflitto. Purtroppo i danni dell’alluvione sono principalmente privati. Mentre gli argini competono alla Regione, non al Comune. Infatti il Pnrr procede senza ritardi, anzi: il parcheggio di via Casamorata è stato uno dei primi completati in Italia. E martedì prossimo inaugureremo quello del Campus, su viale Corridoni, con due mesi d’anticipo".

Il sindaco Zattini ha detto che uno dei motivi per rieleggerlo è dare continuità alla macchina comunale che gestisce importanti cantieri come quelli del Pnrr. Quindi esagera? Se siete addirittura in anticipo un cambio di amministrazione non sarebbe rischioso...

"Però un rallentamento sarebbe fisiologico. E pericoloso".

Uno dei cantieri Pnrr riguarda il Palafiera. Quello è in ritardo.

"Ne approfitto per ringraziare, uno a uno, i dipendenti dei nostri uffici: instancabili professionisti che sono sul pezzo il sabato pomeriggio o il 31 dicembre. Detto questo, sì, sul Palafiera c’è un leggero ritardo che recupereremo. Tanto che non abbiamo chiesto nessuna proroga".

Tra concerti e sport, è strategico.

"I lavori partiranno a giugno, a fine campionato, a settembre saremo pronti in tempo per la nuova stagione: tinteggiatura, illuminazione a led, tornelli e nuova biglietteria affacciata direttamente su via Punta di Ferro, per una maggior sicurezza. Poi c’è un investimento di 500mila euro dal Comune per parapetti, centrale termica e pavimentazioni".

Molti soldi sono destinati a corso della Repubblica e dintorni. Eppure tanti negozi stanno chiudendo.

"Io sono fiducioso. Qualcuno ha chiuso, ma altri aprono e apriranno. Penso a Minoia che si è trasferito da corso Mazzini. Al bar ex Cavalieri, che ripartirà con un imprenditore forlivese e un importante marchio del territorio. Non posso ancora dire chi".

Perché, secondo lei?

"Perché recuperare il parcheggio della galleria Vittoria, proprio grazie al Pnrr, darà impulso alla zona, anche grazie all’ingresso che abbiamo studiato su via Oberdan. E poi c’è l’Hotel della Città, palazzo Merenda e il suo collegamento col Campus. Questo riattiverà le potenzialità dei negozi in tutta l’area".

Lei ha detto che in giunta siete amici. Anche lei e l’assessore Valerio Melandri? Quando era consigliere, lei votò una sorta di mozione di sfiducia per il patrocinio alle famiglie arcobaleno.

"Anche io e Melandri siamo amici, nessun problema. Il mio voto era sulla visione della famiglia: rispetto tutti gli orientamenti privati, ma per me deve essere formata da uomo e donna, senza maternità surrogata".

Sarà candidato nella lista di Fratelli d’Italia?

"Sì".

È prevedibile che FdI ottenga un risultato notevolmente superiore a cinque anni fa. Dunque avrà più di un assessore. In caso di vittoria del centrodestra, è scontato che lei resti in giunta?

"Sono onorato, innanzitutto, di essere stato il primo assessore di FdI. E resto a disposizione del partito e del sindaco Zattini. Non abbiamo rivendicazioni, il nostro obiettivo è che l’amministrazione funzioni: lo dimostra il lavoro per il territorio della deputata Alice Buonguerrieri e del viceministro Galeazzo Bignami. Basti pensare al fatto di essere riusciti a portare qui, anche di recente, la premier Giorgia Meloni".

Quando FdI ha votato per la presidenza provinciale, lei si è candidato in extremis restando però fuori. Cos’è successo?

"La mia era una candidatura di servizio, e vengo comunque invitato al coordinamento, in quanto assessore. Gli altri componenti rappresentano anche il nostro appennino e il Cesenate, era giusto dargli spazio".

A lei dà fastidio l’ingresso di Sara Samorì nella Civica?

"No. Ho giocato a basket, rispetto i miei avversari e sono amico di molti di loro. FdI è favorevole all’apertura, che è un segno della grande forza attrattiva di Zattini. Però aggiungo una cosa: auspico che la Samorì, coerentemente con la scelta che ha annunciato, cominci a votare in consiglio comunale con la maggioranza".