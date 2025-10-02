Marco Spanò della Mercuriale quarto ai giochi della matematica

Marco Spanò, alunno della media Mercuriale, si è posizionato tra i migliori 5 in Italia nel gioco-concorso Kangourou della matematica, dopo aver superato brillantemente le semifinali di maggio a Bologna e aver conquistato la finale disputata a Cesenatico. Il giovane studente, arrivato da poco alla ‘Mercuriale’ dopo aver frequentato la scuola elementare ‘Squadrani’ dell’Istituto Comprensivo n. 5 ‘Tina Gori’, si è misurato nella categoria ’Ecolier’, con 90 minuti a disposizione per sei quesiti di difficoltà crescente. L’appuntamento per i risultati e le premiazioni è stato per lo scorso 21 settembre, al Teatro di Mirabilandia: il nome di Marco non compariva inizialmente nelle posizioni dal sesto al trentesimo posto, perché destinato al podio dei migliori. Alla fine, è arrivato il tanto atteso annuncio dei cinque classificati: Spanò è quarto assoluto a livello nazionale, tra oltre diecimila partecipanti.

Un risultato straordinario per la sua prima esperienza ai giochi matematici, che premia il talento individuale ma anche il lavoro portato avanti dalla scuola, da anni impegnata a valorizzare la logica e lo spirito di squadra. Non a caso, alle finali nazionali a squadre hanno brillato ancora ’I Pinguini Tattici Mercuriali Benjamin’ capitanati da Billi Viola e ’I Pinguini Tattici Mercuriali Cadet’ capitanati da Frattini Samuele.