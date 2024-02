Maria Giovanna Pasini presenta ’Istinti’

Alle 18 in sala Arancio della Fabbrica delle Candele, per il ciclo ’Autori in Fabbrica’ Maria Giovanna Pasini presenta la raccolta di poesie ’Istinti’. Introduce l’incontro e dialoga con l’autrice Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele. Maria Giovanna Pasini è nata a Forlì nel 1968. Consulente alla persona, è divulgatrice della cultura, della prevenzione e dell’autodeterminazione, al fine di migliorare la vita dei singoli nella cura e sviluppo della creatività. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: 0543.712833 - 712112.