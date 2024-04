Maria Luisa Zauli, il ricordo a cent’anni dalla morte

Le Francescane dell’Immacolata di Palagano, che a Forlì gestiscono la scuola materna in via Cantoni, ricordano il centenario della morte della fondatrice, Madre Maria Luisa Zauli, nata il 9 dicembre 1860 a Dovadola. E proprio nella città natale domani si svolgerà il primo degli appuntamenti proposti, con ritrovo alle 9.30 alla chiesa della Badia, alle 10 il saluto della Madre Generale, suor Armanda Debbi, e alle 10.45 l’omaggio alla targa commemorativa che ricorda la nascita della fondatrice, in via Matteotti 6, dove porterà il saluto il sindaco, Francesco Tassinari. Alle 11.30 si farà ritorno in Badia per la messa presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, e concelebrata dal parroco di Dovadola, don Giovanni Amati. Al termine momento conviviale. Giovanna, questo il nome di battesimo della fondatrice, a 13 anni, nel 1873, entrò come educanda nel collegio delle Terziarie Francescane di Forlì, in via Cantoni, la stessa strada in cui due anni dopo, a poche centinaia di metri, nascerà mons. Giuseppe Prati, il noto don Pippo. Nel 1879 fece la professione religiosa e il 17 giugno 1881 venne inviata a Palagano di Modena insieme ad altre due consorelle, nella comunità che diventerà il primo nucleo di una nuova famiglia religiosa, quella delle suore Francescane dell’Immacolata di Palagano. Per la sua opera educativa nel 1923 ricevette la medaglia d’oro dal re Vittorio Emanuele III. Morì a Manzolino di Bologna il 6 luglio 1924 e dal 1977 le sue spoglie riposano nella cappella del convento di Palagano, casa madre dell’Istituto. "La celebrazione – afferma suor Armanda – è motivo di ringraziamento e desiderio di un rinnovato sguardo sulla figura di Madre Maria Luisa Zauli. Il nostro Istituto è una piccola famiglia religiosa che cerca di vivere in fraternità il carisma originario e la propria missione di annuncio ed evangelizzazione attraverso l’accoglienza, la cura e la promozione umana, la cooperazione pastorale e missionaria, l’educazione e la formazione. Attualmente vi sono cinque comunità in Italia e dal 1970 la congregazione è presente anche in Madagascar con nove fraternità e dal 2007 in Paraguay con due". Dopo l’incontro di Dovadola altri due eventi sono in programma: l’11 maggio a Bologna, nella casa generalizia dell’Istituto, e il 6 luglio a Palagano nella casa madre.

Alessandro Rondoni