Maria Nanni, domani messa in ricordo

Domani la comunità di Meldola ricorda, a 28 anni dalla scomparsa, Maria Nanni, che tanto si adoperò per la costruzione della Casa presso la ex Villa del Seminario dove, seguendo gli insegnamenti di mons. Luigi Novarese, fondatore de ‘I silenziosi operai della Croce’, praticò i quattro pilastri della umanizzazione della cura degli ammalati. Al centro socio riabilitativo a lei dedicato e gestito dalla Coop Abbracci in via delle Caminate 2, l’incontro, organizzato dal Centro Volontari della Sofferenza, prevede alle 15,30 l’accoglienza, alle 16,15 il rosario e alle 17 la messa. Seguirà un momento di fraternità conviviale e di amicizia.