Maria Pia Timo e il denaro, risate stasera a Predappio

Maria Pia Timo ancora una volta divertirà il pubblico del Forlivese, al teatro di Predappio, con lo spettacolo ‘Sol di Soldi’, che metterà in scena questa sera con inizio alle 21. Il tema, come annunciato nel titolo, sono i soldi, un argomento che tocca tutti, a partire dalla quotidianità per coinvolgere e condizionare tutta la vita. Quello che proporrà la simpatica e prorompente attrice e cabarettista faentina sarà un percorso che partirà dalle prime monete in terracotta e dalla gestione familiare dei conti fino alle criptovalute e ai paypal.

Si parlerà di monete vere e di quelle false, di monete scritte, scarabocchiate, ma anche di quelle banconote strappate e rattoppate con lo scotch, per giungere poi allo spread, all’inflazione e anche agli sconosciuti eurobond. E poi c’è un grande problema: se si hanno soldi tutto va bene ma, se mancano, a chi e come chiederli? Oppure se uno ne possiede tanti dove può nasconderli? Nel materasso? Nei fondi d’investimento? nei depositi? Inevitabile, a questo punto, pensare a Paperon de’ Paperoni. Insomma, uno spettacolo coinvolgente alimentato da tante risate su un mondo finanziario in cui spesso non si capisce nulla: e che altro si può fare se non tenere le dita incrociate e fare scongiuri?

Biglietti: intero 18 euro, ridotto 12 euro (Ragazzi Under 25, Over 75, Universitari, residenti nel Comune di Predappio, soci Tdf, FoEmozioni, Cral Cna). Informazioni e prenotazioni tel. 339. 7097952, 347.9458012 o 0543. 1713530, mail [email protected] forchette.it.

r. r.