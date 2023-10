Maria Serena, storia d’accoglienza: "A Marsiglia col Papa, un miracolo"

Una giovane originaria di Forlimpopoli, Maria Serena Bonazzi Del Poggetto, ha partecipato agli Incontri del Mediterraneo che si sono svolti a Marsiglia dal 17 al 23 settembre, ed è stata scelta fra coloro che hanno parlato davanti a Papa Francesco, che ha concluso con la sua visita l’evento, raccontando i lavori del convegno.

I settanta giovani partecipanti, insieme ad altrettanti vescovi provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, erano studenti e giovani professionisti, di tutte le confessioni e religioni, ebrei e musulmani, cattolici e ortodossi e si sono confrontati su migrazioni, pace, cambiamenti climatici ed educazione.

Maria Serena ha raccontato al Papa del suo lavoro in Grecia, dove vive da due anni con la Comunità Papa Giovanni XXIII, prima a Lesbo e ora ad Atene, in una casa famiglia in cui vengono accolte persone in difficoltà, e in questo momento, in particolare migranti. "Non siamo professionisti – ha evidenziato la giovane Maria Serena – medici o psicologi, quello che cerchiamo di fare è offrire all’altro quello che siamo. E forse è proprio questa la chiave, trattarci come fratelli. E stando con i poveri scopriamo che tutti siamo poveri e abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno di condividere ciò che siamo, semplicemente accogliendoci a vicenda. Come ha detto lei, Santo Padre, nella sua visita all’isola di Lesbo, respingere i poveri significa respingere la pace. Quando chiudiamo le porte, quando costruiamo i muri, respingiamo non solo i nostri fratelli, ma chiudiamo le porte a Dio, allo Spirito che agisce".

Poi la giovane forlimpopolese ha parlato di ciò che è accaduto nella settimana di Marsiglia: "In questi giorni vescovi e giovani hanno lavorato insieme, provenienti ciascuno da contesti diversi. Ho assistito ad un piccolo miracolo. Non dobbiamo avere paura, perché solo se si ha speranza si è spinti ad incontrarsi".

Alessandro Rondoni