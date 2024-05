Mariasole Brusa e il suo ‘fango’ da Biennale

Mariasole Brusa, regista, marionettista e drammaturga teatrale di Forlì, è entrata fra i finalisti del Bando Regia Under 35 della Biennale di Venezia con il suo ultimo progetto ‘Golem – e fango è il mondo’, uno spettacolo teatrale che racconta con i linguaggi del teatro di figura, della danza e della videoarte gli aspetti più intimi ed emotivi dell’alluvione in Romagna.

Come mai, Mariasole Brusa, proprio il teatro? Cosa le dà questa forma d’arte?

"Il teatro mi accompagna fin da quando ero al Liceo. E’ strumento potentissimo per capire prima di tutto me stessa e poi l’altro e il mondo. Al pubblico spero di poter offrire domande e quel senso di meraviglia che sta alla base di ogni ricerca".

La metafora alla base di Golem è affascinante. Ce la spiega?

"Il Golem è una figura leggendaria legata a un mito ebraico, ma è anche un archetipo della creazione, quello dell’uomo plasmato dal fango, che si ritrova in tantissime culture differenti. Incarna l’istinto creativo e distruttivo dell’uomo che si autoalimentano. Nella leggenda ebraica il Golem viene creato dal popolo per difendersi dai nemici, ma la sua potenza devastante si ritorce contro i suoi stessi creatori. Tuttavia, non è un’entità maligna: non c’è cattiveria antropomorfa nel Golem, c’è solo l’oggettiva potenza di una misteriosa forza della natura che, se incanalata dalle azioni umane in goffi tentativi di controllo, straripa dagli argini, si riprende il suo spazio naturale, travolgendo tutto ciò che si trova davanti. Una leggenda che, per me, qui è metafora concreta del rapporto dell’uomo con la natura".

Grazie a Golem è entrata fra le finaliste del bando Regia Under 35 della Biennale di Venezia. Cosa significa per lei?

"Partecipare alla Biennale è una grande emozione, ma è prima di tutto una scadenza: un appuntamento che ci permetterà di dare un punto almeno a un primo studio dello spettacolo. Ho già partecipato nel 2022 e nel 2023 alla Biennale College Teatro, un’occasione fondamentale di confronto e crescita artistica, e proprio lì ho conosciuto alcuni artisti e artiste che mi accompagneranno in questo progetto".

Di chi si tratta?

"Sono l’attrice Angela Severino, il danzatore Giovanni Consoli e la dramaturg Carolin Baglioni, a cui si aggiungono la performer Eva Luna Betelli, il compositore Andrea Napolitano, la regista cinematografica Caterina Salvadori, la scenografa Sofia Orlando, il puppet maker Gianluca Palma e Teatro del Drago. Collaborare con tante professionalità e personalità differenti ha permesso al lavoro di crescere, di mutare, di mettersi in discussione. Portare il lavoro a Venezia per me significa anche avere la possibilità di condividere con persone meravigliose che hanno il desiderio profondo di indagare e, letteralmente, di "sporcarsi le mani di fango".

Si è laureata in Scienze Filosofiche e l’esplorazione di tematiche di filosofia è una base della sua arte. Abbinata alle arti performative può aiutare il pubblico a comprendere meglio il presente?

"La filosofia, per me, è sempre stata qualcosa di profondamente concreto: un’indagine che modifica lo sguardo e quindi l’azione, che permette alle domande di ribaltare il quotidiano. È entrata nel mio lavoro fin da subito, le domande lo nutrono. Nello spettacolo Born Ghost (Coppelia Theatre), con l’artista Jlenia Biffi, a partire dalla leggenda di Azzurrina di Montebello ci siamo chieste cosa significhi ‘essere’ un fantasma. E, nel mio ultimo lavoro di regia, Spinnu, con l’artista circense Erika Salamone – che debutterà il 22 maggio al Festival Internazionale Arrivano dal Mare a Ravenna –, la camminata di un’acrobata su un filo teso nel vuoto diventa un modo per esplorare il sentimento della solitudine, quel senso di precarietà, isolamento e disequilibrio che, in particolare durante la pandemia, è entrato nella nostra quotidianità e ci è spesso rimasto sottopelle. Quindi sì, credo tantissimo nel potere trasformativo dell’arte".