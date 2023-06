Marietta 2023: "Un piatto-ponte tra Tenerife e la mia Romagna"

La Marietta 2023 è Jennifer Bucci. Insegnante nella vita, è nata a Forlimpopoli, arriva da Cesena e da un anno vive a Tenerife. E proprio questa fusione di luoghi e culture ha fatto breccia nel suo piatto, chiamato significativamente ‘Canarioli’: ravioli alle alici lavorati con il gofio.

Bucci come è avvenuto l’approccio al concorso?

"L’amore per la cucina nasce tanti anni fa, ho fatto parte dell’associazione delle Mariette. Il pensiero di poter partecipare si è concretizzato in questo anno di cambiamento radicale nella mia vita. Volevo raccontare una storia attraverso i sapori di questo anno alle Canarie e i sapori che conoscevo della mia tradizione romagnola. Così, scherzando con un amico di Tenerife, che ogni volta che vi vedeva tornare diceva, ‘ormai sei una canaria’, no, io sono romagnola, anzi, canariola, da lì il nome della ricetta".

Un ponte tra due culture?

"Avevo il desiderio di creare questo ponte tra le Canarie, la riviera romagnola e la Romagna, mi sono venute delle idee che ho provato, hanno funzionato e questo era l’anno per tentare la sorte".

Prima partecipazione?

"Sì, avevo il desiderio da un po’, ma questa è stata la mia prima partecipazione".

Chi è stata la ’cavia’ per questa ricetta?

"I primi sono stati i miei genitori e poi i miei amici canari: i palati sono diversi e volevo che piacesse a tutti. E’ la prima volta che faccio questo piatto in Romagna".

A chi dedica la vittoria?

"La dedico alla mia gente, intesa come Romagna e Canarie, alle persone che hanno entusiasmo per le cose e anche al coraggio di provarci".

Si sente romagnola?

"Canariola direi".

ma.bo.