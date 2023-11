Mariette a Casa Artusi: ecco il libro di Frosini

Si rinnova, come ogni ultima domenica del mese, l’appuntamento con Le domeniche delle Mariette. Sarà Giovanna Frosini (nella foto), ordinaria di storia della lingua italiana presso l’Università per stranieri di Siena, l’ospite odierna, con un incontro in programma a Casa Artusi oggi pomeriggio alle ore 15.30. Durante l’evento la professoressa Giovanna Frosini, che è anche Accademica della Crusca e componente del Comitato Scientifico della Fondazione Casa Artusi, presenterà il libro ‘La cucina italiana fra lingua, cultura e didattica’ (ed. Franco Cesati, 2023) che ha curato insieme a Pierangela Diadori. Nel volume si parla di cucina, intesa come ‘cultura alimentare’ in senso lato, affrontando un’ampia varietà di temi, a partire dalle molteplici relazioni fra cucina e linguaggio. E in questo contesto, ovviamente, un ruolo importante lo gioca proprio Pellegrino Artusi, se è vero – come scriveva Piero Camporesi – che ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’ ha fatto per l’unificazione nazionale più di quanto non siano riusciti a fare i ‘Promessi sposi’.

Al termine della presentazione ci sarà una degustazione a tema. Ingresso libero. L’iniziativa è promossa dall’associazione delle Mariette e da Casa Artusi con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.

Matteo Bondi