Marilena Tesei in esposizione alla Galleria Michelacci

Marilena Tesei, pittrice forlivese che ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Ravenna (nella foto), allestisce, fino a domenica, una mostra personale alla Galleria Michelacci di Meldola. Le opere di Tesei appartengono all’arte astratta e al futurismo. Il colore, dai toni vivaci ed intensi, descrive, con forza un percorso artistico di geometrie di notevole precisione formale perchè "l’arte non riproduce ciò che è visibile, - come scrive Paul Klee - ma rende visibile ciò che sempre non lo è". Di conseguenza la scelta dei colori e delle forme presenta immagini evocative che lasciano libera la fantasia verso interpretazioni ricche di fascino e dalle liriche strutture compositive. In questo dialogo fra forme e colori, esei dimostra quanto sia attenta e preziosa la sua esperienza pittorica e profonda la sua sensibilità e immaginazione nel realizzare opere astratte tali da permettere una personale ideazione. L’impegno artistico di Tesei è nato dal desiderio di esprimere se stessa e le sue emozioni attraverso un percorso di forte partecipazione e di desiderio di conoscenza della sua intimità. Sono opere astratte e che rivelano una profonda ricerca di proiezione emozionale. Orari: martedì, sabato, domenica 10,30-12,30/ 16-19. Mercoledì e venerdì 16-19.