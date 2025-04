Marino Bartoletti presenta ’Il festival degli dei’

L’associazione Sophia in libris e il Premio nazionale Sportilia con il patrocinio del Comune di Santa Sofia hanno organizzato domani alle 21 alla Galleria d’arte Stoppioni la presentazione del libro di Marino Bartoletti (foto) ‘Il festival degli dei’ (Gallucci Editore). Si tratta del quinto libro dell’autore, noto giornalista, commentatore televisivo e scrittore di successo, in cui Enzo Ferrari decide di organizzare un vero e proprio Festival della Canzone italiana, reclutando 24 tra i tanti artisti che in vita hanno partecipato almeno una volta alla competizione canora sanremese, grazie al cherubino Francangelo, Raffaella Carrà e Minàngelo (Gianni Minà) con il compito di convincere gli artisti a portare nuovamente in gara le loro canzoni sanremesi. Una versione paradisiaca della kermesse canora in cui si esibiscono: Mia Martini, Domenico Modugno, Gabriella Ferri, Mino Reitano oltre a Umberto Bindi, Ivan Graziani, Lucio Dalla, Rino Gaetano, fino a Little Tony, Giorgio Gaber, Milva, Sergio Endrigo, Giuni Russo, Enzo Jannacci, Mango, Claudio Villa, Pierangelo Bertoli, Toto Cutugno. Chi vincerà la sfida canora celestiale? Condurrà la serata il giornalista Alessandro Rondoni.

o.b.