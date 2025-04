Mario Bertozzi, la dimora dell’artista si svela al grande pubblico

Il successo dell’iniziativa è stato talmente tanto che questo fine settimana si replica. Le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri avranno così un’appendice oggi e domani in 21 case museo sparse in tutta Italia: per Forlimpopoli sarà possibile visitare Casa Bertozzi.

"Quest’anno, con la prima edizione Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri, evoluzione a copertura globale delle Giornate italiane da noi inaugurate nel 2022, abbiamo superato in Italia i 30mila visitatori, con 143 realtà partecipanti in 19 regioni italiane – dichiarano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale case della Memoria –. E non solo, il successo è stato tanto che alcune case hanno dovuto prevedere una ‘appendice’ per far fronte a tutte le prenotazioni. Non possiamo quindi che dirci soddisfatti di questa scommessa che ci ha visto collaborare con realtà omologhe e istituzioni internazionali, con l’obiettivo comune di aprire le porte e far entrare nuova vita nelle case museo, un particolare tipo di realtà museale che costituisce un patrimonio incredibile da valorizzare".

In Emilia Romagna sono otto le realtà che aderiscono alla versione ‘estesa’ dell’iniziativa: tre in provincia di Forlì-Cesena, Casa Bertozzi a Forlimpopoli, Villa Silvia Carducci a Cesena e Casa dell’Upupa – Casa Studio Ilario Fioravanti a Sorrivoli di Roncofreddo. Per poter visitare la casa dove ha vissuto e operato l’artista forlimpopolese Mario Bertozzi è possibile telefonare al 335.6214622 o mandare una mail rodolfo.bertozzi@libero.it. Matteo Bondi