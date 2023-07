Marku Aldi muore dopo un tuffo nel fiume Montone: inutile il soccorso degli amici

Forlì, 15 luglio 2023 – Un giovane di 29 anni, Marku Aldi, originario dell’Albania, che viveva a Forlì con la famiglia, è morto ieri pomeriggio nel fiume Montone a due chilometri sopra Portico, in località Saldellucci.

Il ragazzo era salito da Forlì a Portico, dove un amico gestisce un chiosco di piadina. Poi, insieme ad altri due amici, è andato a fare il bagno in un luogo dove si recava spesso, un gorgo di circa due metri di profondità, a 100 metri dalla strada statale 67. Raccontano ancora sotto choc i due amici: "Una volta arrivato nello spiazzo del fiume, ognuno si è messo a prendere il sole oppure a riposare o a leggere un libro". Aggiunge uno dei due: "Ad un certo punto Marku si è tuffato. Io stavo leggendo e l’altro amico forse dormendo. Poi, dopo pochi attimi, non ho più sentito alcun movimento in acqua. L’ho chiamato, ma non è arrivata alcuna risposta. Allora ho chiamato l’altro amico e ci siamo allarmati".

I due si sono tuffati in acqua, recuperando l’amico e trascinandolo fuori dall’acqua. Capendo immediatamente la gravità della situazione, hanno tentato invano di rianimarlo. Quindi hanno lanciato subito l’allarme al 118, intorno alle 16. Da Rocca San Casciano è partita rapidamente l’ambulanza della Misericordia che in poco tempo è arrivata sul posto, quasi contemporaneamente all’elicottero.

I soccorsi sono risultati vani: il medico ha constatato la morte del giovane. Sulle cause della morte stanno indagando i carabinieri di Portico, anch’essi intervenuti sul luogo fino a quando il magistrato non ha concesso il nulla osta per il trasporto alla camera mortuaria dell’ospedale di Forlì.

Il giovane, che viveva a Forlì con la madre e sembra che lavorasse col padre in una piccola impresa edile, conosceva molto bene quella località del fiume, frequentata spesso insieme agli amici di Portico. Il giovane era conosciuto in paese, in quanto amico del gestore del chiosco di piadina, frequentato sia dagli abitanti sia da gente di passaggio.

Non è la prima volta che un giovane muore nel fiume Montone, mentre fa il bagno. Diversi anni fa una tragedia simile si verificò a Bocconi, nella cascata della Brusìa, dove un giovane di Forlì, sempre di origini albanese, si tuffò nel gorgo, battendo però la testa in un masso e morendo sul colpo. Marku però, stando alle testimonianze del medico del 118, sarebbe morto per un improvviso malore.