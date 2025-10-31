Gli speculatori
Gli speculatori
Marradese, cantiere sul ponte verso la conclusione
31 ott 2025
GIANCARLO AULIZIO
Cronaca
Marradese, cantiere sul ponte verso la conclusione

I lavori sono costati 318mila euro. Il sindaco: "Restituiscono fiducia e sicurezza"

La Provincia di Forlì-Cesena ha comunicato che si stanno concludendo i lavori di consolidamento, messa in sicurezza, collaudo dell’opera e pulizia finale del cantiere del ponte sulla Sp 19 ‘Marradese’ nel Comune di Modigliana. L’intervento ha rinforzato la struttura e allargato la carreggiata migliorando sicurezza e fluidità del traffico. "L’opera – prosegue l’annuncio – costata 318mila euro, è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed eseguita dalla ditta En.Cam. Srl di Castrocaro Terme e Terra del Sole". Roberto Cavallucci, vicepresidente della Provincia e consigliere delegato alla viabilità forlivese afferma: "Lavoriamo per migliorare la rete viaria provinciale. Con il completamento dell’intervento superiamo una criticità importante. L’interruzione della viabilità, nelle fasi più intense del cantiere, ha rappresentato un disagio per i cittadini ma restituiamo un ponte ed una strada più sicuri". Jader Dardi, sindaco di Modigliana, aggiunge: "Ringrazio la Provincia e mi congratulo per la conclusione di questo importante cantiere. Gli interventi sui ponti e sui danni dell’alluvione restituiscono fiducia e sicurezza ai cittadini ed alle imprese che vivono il nostro bellissimo territorio".

Giancarlo Aulizio

