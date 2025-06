Marradese, proteste per il cantiere: "Si lavori 6 giorni e celermente"

Nel territorio modiglianese proseguono i lavori di ricostruzione sulla strada provinciale Marradese, nell’area del percorso fluviale tra il ponte della Signora e la zona dello stradello del Casone e in via Torricelli.

Numerose lamentele dei residenti interessati dai lavori di completamento, consolidamento e messa in sicurezza del ponte al km 2,5 della strada provinciale marradese, detto del Molinaccio – previsti dal 23 giugno al 29 agosto, per un costo di 318mila euro – con la chiusura della strada in prossimità del cantiere e la viabilità alternativa consigliata che allunga di molto i percorsi verso e da Lutirano.

Pertanto il sindaco di Modigliana Jader Dardi ha chiesto alla direzione lavori della Provincia di verificare la possibilità di realizzare in sicurezza un passaggio provvisorio in grado di bypassare l’interruzione del traffico. Dopo numerosi sopralluoghi con diversi professionisti, il direttore dei lavori Andrea Ancarani ha risposto che "un intervento nell’area di cantiere rappresenta evidenti controindicazioni e quindi non si ritiene realizzabile per la pubblica sicurezza una viabilità alternativa a sormonto del fosso a monte del ponte". D’accordo con l’impresa, però, è stata accolta la richiesta del primo cittadino di proseguire con il cantiere su sei giorni lavorativi, e l’impegno di adottare le procedure tecniche organizzative necessarie a ridurre i tempi di esecuzione.

Intanto in paese, nell’area del percorso fluviale tra il ponte della Signora e la zona dello stradello del Casone, sono in esecuzione i lavori di Hera per la protezione spondale a difesa delle condotte fognarie che vi sono posizionate. Mentre in via Torricelli proseguono i lavori di Hera ed Enel per il completamento della posa dei sottoservizi.

Giancarlo Aulizio