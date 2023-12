Martedì 5 dicembre sciopero nazionale di medici e infermieri

L’Ausl Romagna informa tutta la cittadinanza dello sciopero nazionale proclamato dalle Associazioni sindacali Aanao Assomed e Cimo Fesmed per il 5 dicembre riguardante il personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. Sempre martedì l’Organizzazione Sindacale Nursing up ha proclamato lo sciopero generale nazionale del personale infermieristico e tutto il personale sanitario non medico. Saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.