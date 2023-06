Martedì arriva il ministro dell’istruzione Valditara Cgil polemica per gli esami ’alleggeriti’

Il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara (foto) sarà a Forlì martedì, in visita alla scuola media Mercuriale, in via Sapinia, una delle zone più colpite dall’alluvione. L’arrivo è previsto alle 12.15 e si terrà in presenza del presidene della Provincia Enzo Lattuca, del sindaco Gian Luca Zattini, del direttore generale dell’Ufficio sscolastico regionale Stefano Versari, forlivese, e del provveditore Mario Maria Nanni. All’incontro sono invitati il prefetto Antonio Corona e gli amministratori del territorio. Prima di arrivare a Forlì, Valditara farà tappa anche a Lugo al polo tecnico professionale Compagnoni-Marconi.

Il ministro Valditara è sotto i riflettori per la decisione di semplificare gli esami dei ragazzi delle zone alluvionate, sostituendo le prove scritte di medie e superiori con una orale. A tal proposito i segretari generali provinciali della Flc Cgil Pier Francesco Minnucci e Sara Errani commentano: "C’è stato un intenso lavoro di preparazione da parte delle scuole per l’espletamento delle prove, nonostante l’emergenza. Un provvedimento che avrebbe potuto agevolare gli studenti con un segnale di attenzione, invece risulta essere intempestivo, forzato, dalla dubbia efficacia e costringe le scuole a rimettere in discussione quanto già definito e riorganizzarsi in pochissimi giorni. Ancora una volta si interviene in modo burocratico, a tempo già scaduto, a scrutini già svolti, senza considerazione per il lavoro delle scuole e di chi le frequenta".