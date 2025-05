Martina Cicognani brilla ai Campionati giovanili: due ori per la Rari Nantes Romagna

È tornata da Ostia con due ori, la Rari Nantes Romagna. Infatti Martina Cicognani, ha spadroneggiato ai Campionati italiani giovanili Finp riservati ai nati tra il 2006 e il 2015. Due medaglie di grande valore quelle conquistate nella piscina laziale: la prima nei 50 metri rana SB5, categoria Esordienti; la seconda nei 50 stile libero S6 sempre Esordienti.

La Cicognani, talentuosa atleta, cresciuta tra le fila della Rari Nantes Romagna, nei 50 rana ha fatto registrare un tempo di 1’14’’44 che, oltre a garantirle la vittoria, ha rappresentato il miglior risultato femminile giovanile SB5 in questa stagione. Non meno significativa è stata la vittoria nei 50 stile libero, nel quale la stessa atleta ha fatto registrare un crono di 51’’85, classificandosi anche al terzo posto assoluto nella categoria S6 giovanile femminile. Con questa prestazione, la giovane nuotatrice si è migliorata di quasi un secondo rispetto al suo precedente record personale, dando segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Questa vittoria è anche un segnale importante per tutto il movimento paralimpico giovanile della Rari Nantes Romagna. La società, impegnata nella formazione di atleti con diverse disabilità, si conferma un punto di riferimento anche nelle competizioni nazionali, grazie anche al lavoro di tecnici qualificati e alla passione di giovani atleti.

