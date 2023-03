Marzo si tinge di rosa, si parte con ‘Dieci giorni in manicomio’

Si colora di rosa il mese di marzo a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Si parte oggi alle 15.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole con uno show dell’Accademia del Musical di Castrocaro diretta da Fabiola Ricci: gli allievi metteranno in scena ‘Dieci giorni in manicomio’ lettura-spettacolo basato sulla storia della reporter statunitense Nellie Bly che, sul finire dell’800, si fece rinchiudere in manicomio fingendosi paranoica per denunciare i soprusi e le violenze sulle donne ricoverate. Il reportage fu il preludio alle prime riforme degli istituti di igiene mentale. Lo spettacolo sarà preceduto dal saluto istituzionale e dall’intervento dell’assessore comunale al welfare e ai servizi sociali Federica Pierotti. Nell’occasione, la bibliotecaria comunale Manuela Veronesi metterà a disposizione dei presenti una bibliografia di approfondimento. L’entrata è libera. Le celebrazioni proseguiranno domenica 12 sempre a Terra del Sole con la XIX edizione di ‘Incontro 8 marzo’, evento istituito dall’associazione voceDonna, che proprio l’8 marzo compirà vent’anni. Un pomeriggio all’insegna di musica, con il concerto della Pink orchestra Santa Cecilia, nata in seno alla scuola di musica Rossini di Terra del Sole, e poesia, con letture di Emanuela Babbini e Carla Grementieri. Il rosa tingerà anche i negozi di Castrocaro aderenti all’iniziativa ‘vetrine consapevoli’, in occasione del mese dedicato all’informazione sull’endometriosi. Un’attività promossa da Ape (associazione progetto endometriosi) e patrocinata dal Comune termale.

Francesca Miccoli