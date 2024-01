Marzocca porta al ‘Verdi’ tutti i suoi spassosi personaggi

Primo appuntamento del 2024 con la stagione del Verdi di Forlimpopoli, curata dal Teatro delle Forchette. Domani alle 21 va in scena ‘Chi me lo ha fatto fare!’ di e con Marco Marzocca (foto), popolare attore televisivo e radiofonico. Si tratta di un vero e proprio one man show in cui Marzocca racconta senza filtri la sua vita, gli inizi della sua carriera e tutte le sue più intime e personali esperienze al limite del paradossale. Prima perito in elettronica industriale, poi farmacista e, oggi, comico, attore, autore con una lunga esperienza di vita artistica che spazia dal cinema al teatro, dalla radio alla tv. Nello spettacolo l’artista ripercorre anche la nascita dei suoi più famosi personaggi comici (il pasticcione Ariel, il burbero e irascibile notaio, il manesco Cassiodoro, la maga furbona Mamma Orsa, il tenero Michelino e il tecnologico Sturby).

Sul palco anche la lunga e formativa esperienza di Distretto di Polizia, l’incontro e l’amicizia col suo mentore Corrado Guzzanti, l’indimenticabile esperienza non solo professionale ma soprattutto umana col mitico Gigi Proietti. Biglietti: intero 20 euro, ridotto 15 (info e prenotazioni: 0543.1713530, 339.7097952, 347.9458012; mail info@teatro delle forchette.it.

Matteo Bondi