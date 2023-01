Marzocchi in mostra a La Contessa

Il ristorante pizzeria La Contessa di S. Sofia in via Nefetti 5 ospita le opere del giovane pittore forlivese Riccardo Marzocchi, già apprezzato dalla critica per i suoi mezzi espressivi e il suo stile personale. Accanto si possono gustare alcune produzione del ravennate Giulio Ruffini, vincitore anche di un Premio Campigna. Non manca una prova d’autore di Mario Schifano, pittore e regista cinematografico, uno dei massimi esponenti della pop art. Orari di visita: tutti i giorni escluso lunedì.