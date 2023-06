Mascherine, l’affare con l’Ausl Il compagno di scuola Prati omise di controllare 5 volte

di Marco Bilancioni

"È l’Ausl che mi ha cercato", si è difeso Gianluca Pini nell’interrogatorio di venerdì. Vero: la circostanza trova riscontri anche nella ricostruzione degli investigatori. L’imprenditore ha sottolineato che Gianluca Prati, 50enne forlivese e infatti suo coetaneo, è stato suo compagno di classe alle medie. Prati, anche lui colpito giovedì dall’ordinanza di custodia, è accusato di falso ideologico, falso in atto pubblico e, in concorso con lo stesso Pini, frode nelle pubbliche forniture.

Secondo gli inquirenti, Prati era la "cerniera" tra Pini e l’Ausl Romagna. Il suo ruolo è di responsabile del magazzino dell’azienda sanitaria a Pievesestina. Al termine delle forniture ottiene anche la qualifica di dirigente, che secondo i pm non può essere ricondotta a pressioni di Gianluca Pini ma – riflettono – l’esito positivo dell’approvigionamento di mascherine non può non avere influito. Quello di Prati è un ruolo che, da un certo momento in poi, è schierato nella difesa e tutela dell’amico, commettendo nell’ottica dell’accusa una lunga serie di omissioni nei controlli dei dispositivi di protezione.

"Durissima". Così lo stesso Pini aveva definito la stesura del contratto con l’Ausl. Sul Carlino di ieri abbiamo dato conto delle vere e proprie trattative sul lato della ‘produzione’, ovvero la ricerca di certificazioni adatte alla commercializzazione in Italia. Anche sul fronte dei rapporti col cliente, ovvero l’Ausl Romagna, non tutto è andato liscio: il 14 aprile 2020 Prati chiede "la certificazione Uni En 14683 e 10993 che in contratto hai dichiarato di avere, ma che non troviamo nei certificati che abbiamo... forse mi fumo qualche mail, potresti rimandarmele?". C’è una contestazione da parte di un medico di base (il primo lotto è destinato a loro). L’amministratore di Codice temporeggia: "Te le mando domani". "Mi serve qualche ora". In realtà la documentazione non risulta inviata nemmeno in seguito.

Prati è certamente impegnato nel reperimento delle mascherine ("sono cotto come uno zucchino", confessa) e sembra certo della buona fede dell’ex compagno di scuola. "Tu che documenti gli dai?", chiede. "Li devo preparare". "Ah li devi preparare... Però adesso non li hai? Per capire, ti faccio delle domande per capire io". "Allora, io ce l’ho, io ce l’ho – risponde l’imprenditore –. Il discorso è che ho bisogno di averla firmata dal produttore e loro te la rilasciano solo nel momento in cui spediscono ed è insieme alla merce". Prati risponde: "Loro mi diranno ma perché te le hai prese senza certificazione? Io gli dirò: no, le abbiamo prese vincolando l’idoneità alla certificazione". "Certo", lo rassicura Pini. Per gli inquirenti questo passaggio testimonia che Prati sapeva perfettamente che i marchi necessari non c’erano.

Il dipendente Ausl ha deciso di sostenere Pini. Anche quando i campanelli d’allarme si moltiplicano. Si comincia a parlare di etichette mancanti ("mi mandi un pdf?"). Scatta un controllo della Finanza: "Non trovo qualche certificazione sulle Ffp2". Eppure difende l’amico anche con i colleghi dell’Ausl: "Ho paura che stiano sollevando una questione di lana caprina". Lui e Pini ragionano insieme di cosa scrivere nella bolla per un lotto che dovrà essere ritirato perché non conforme, in maniera che non risultasse, e come rispondere alle contestazioni. In un altro caso le certificazioni vengono retrodatate. Prati stesso convince un manager Ausl a dare il "parere favorevole" che, scrivono gli inquirenti, "avrebbe evitato i controlli alle Dogane". Un’altra volta fa modificare il database in maniera da rendere irrintracciabili le mascherine irregolari.

E dire che l’allora direttore generale Marcello Tonini avrebbe manifestato perplessità, ma Prati continua a definire l’impreditore "serio e fidato". La procura di Forlì conta almeno cinque occasioni in cui Prati avrebbe dovuto controllare: conclude che "si tratti di omissione dolosa e non colposa", per via della "pervicacia con cui reiteratamente aveva omesso di svolgere gli opportuni accertamenti". Quando in alcuni casi sarebbe stato sufficiente "un esame visivo". Come dire: secondo le accuse, Prati ha chiuso entrambi gli occhi per continuare a dare credito all’ex compagno di scuola. In una partita nella quale, come aveva detto Pini al suo fornitore a Hong Kong, se si sbaglia si aprono le porte del carcere.