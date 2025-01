Masciarelli rende omaggio al grande. Morricone

Questa sera alle ore 21 il Teatro Comunale di Predappio porterà sul palco un omaggio al grande Ennio Morricone, il famoso compositore che ha scritto le colonne sonore di alcuni dei film più iconici della storia del cinema, tra cui ‘Per un pugno di dollari’ e ‘Nuovo cinema paradiso’. Il titolo dello spettacolo ‘Quella volta che Ennio mi raccontò’, sarà un viaggio attraverso la sua vita e la sua straordinaria carriera, narrata e interpretata da Stefano Masciarelli. L’artista, uno degli attori più talentuosi del panorama teatrale attuale, con grande sensibilità e passione racconterà aneddoti tratti dalla vita del Maestro. L’opera è arricchita dalla collaborazione di Massimo Cardinaletti, critico musicale e amico di lunga data di Morricone, che ha contribuito alla stesura dei testi.

La parte musicale, invece, è affidata a Diego Trivellini, che si esibirà con una fisarmonica digitale speciale. Lo strumento è in grado di riprodurre il suono di un’intera orchestra sinfonica, dagli ottoni agli archi, dalle percussioni ai legni, senza l’utilizzo di basi musicali. Il pubblico avrà l’opportunità di riscoprire le sue composizioni più famose, ma anche di esplorare alcuni aspetti meno noti della sua vita e della sua carriera.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 20 euro per l’intero, con una riduzione a 15 per i residenti del Comune di Predappio, over 65, under 25, universitari e soci TDF, Soci Foemozioni, Cral Cna. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile contattare l’infoline al 0543.1713530, 339.7097952 o 347.9458012, oppure scrivere a info@teatrodelleforchette.it.

Valentina Paiano