Masini, tenore dimenticato. Idee per il centenario

In vista del 2026, anno in cui ricorrerà il centenario della morte del grande tenore forlivese Angelo Masini, un sodalizio di associazioni locali ha deciso di anticipare (e stimolare) le celebrazioni con un ricco programma di appuntamenti. L’obiettivo è chiaro: "L’idea – sottolineano infatti gli organizzatori – è quella di invitare istituzioni locali, regionali e nazionale a non lasciar cadere l’occasione di ricordare adeguatamente il grande artista".

Per farlo, gli ‘Amici della Pieve’, ‘Forlì per Giuseppe Verdi’ e il ‘Comitato pro Forlì storico-artistica’ hanno unito le forze per realizzare ben sei appuntamenti che prendono il via collateralmente al Festival del Buon Vivere. Il primo atto è l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Storia del Teatro Comunale di Forlì (1776-1944) e dei suoi protagonisti’, prevista per questo pomeriggio alle 17.30, all’Oratorio di San Sebastiano: si tratta di una ricca esposizione capace di offrire al pubblico uno sguardo sulla storia di un palcoscenico dei più grandi interpreti lirici, Masini compreso, con pannelli e decine di preziose foto d’epoca.

Subito dopo, alle 18, Gianfranco Argnani e Gabriele Zelli accompagneranno i visitatori in un percorso guidato tra l’ex Chiesa di San Giacomo e il complesso di San Domenico, mentre Mauro Bacciocchi presenterà il volume ‘Gabrio Furani (1952-2021). Il segno nella città’, dedicato all’architetto che progettò il restauro. La mostra rimarrà aperta ogni giorno fino al 28 settembre con ingresso libero. In calendario, poi, ci sono anche tre camminate serali (partenza alle 20.30 dal San Sebastiano) che permetteranno di scoprire luoghi, storie e trasformazioni del quartiere di Schiavonia, dove Masini nacque nel 1844, grazie ai racconti di Gabriele Zelli e Filippo Tadolini. Si partirà lunedì da un itinerario tra i teatri e i cinema della città, da piazzetta della Misura, dove sorgeva il teatro comunale, all’Esperia, dall’Apollo al Diego Fabbri.

Il secondo percorso sarà invece un viaggio nella memoria del quartiere, dai conventi soppressi in epoca napoleonica alle case natali di molti personaggi illustri, come San Pellegrino Laziosi e Giovita Lazzarini. L’ultima passeggiata, infine, racconterà la cronaca nera, dall’agguato mortale a Jacopo Feo, marito di Caterina Sforza, agli accoltellamenti di Domenico Manzoni e Michele Placucci, fino alla misteriosa sparizione di Alberto Malmesi e della fidanzata Dionilla Dal Pozzo.

Il sipario calerà sabato 27 settembre alle 16, nell’ex chiesa di San Giacomo, con il concerto lirico dedicato ad Angelo Masini. Sul palco saliranno i tenori Lorenzo Belli, Alex Camporesi e Giovanni Petrini, accompagnati al pianoforte da Pia Zanca: il repertorio spazierà da Verdi a Donizetti, da Rossini a Massenet fino a Mozart. A condurre l’iniziativa sarà Filippo Tadolini, presidente dell’associazione Forlì per Giuseppe Verdi, che arricchirà l’esecuzione con immagini e racconti tratti dal museo del teatro di Palazzo Gaddi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Info: Gabriele Zelli 349.3737026.

Sofia Nardi