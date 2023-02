Masque, al via cinque laboratori su corpo e mente per under 35

Sono cinque i laboratori gratuiti organizzati da Masque teatro, sostenuti dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, dedicati agli under 35 per i quali sono già aperte le iscrizioni e finalizzati all’indagine sulle forme di pensiero con contatti fra varie discipline e tecniche. Il primo si terrà il 25 febbraio al Teatro Félix Guattari. Il tema del laboratorio, condotto da Francesca Proia, sarà ‘ How to grow a lotus’ e proporrà un lavoro sulle tecniche dello yoga che costituisce l’inizio di ogni atto performativo possibile, perché è un corpo spogliato da ogni condizionamento. A partire da qui, verranno esplorati differenti modi per generare una danza. Il successivo sarà l’11 marzo alla Fabbrica delle Candele: ‘Filosofia ed ecosofia’ condotto da Arianna Mazzotti. Oggetto del laboratorio sarà l’indagine intorno a un problema antico e per molti versi inattuale: l’identità di mente e materia, ciò che possiamo chiamare ‘natura’. Il terzo sarà l’1 aprile, alla Fabbrica della Candele, e sarà rivolto in particolare a giovani docenti ed educatori. Condotto da Agnese Doria, ha come titolo ‘La scena che educa’ e indagherà sul ruolo delicato e vitale che ha l’adulto nei confronti dei giovani. Il tema del quarto laboratorio, condotto il 15 aprile da Sara Baranzoni alla Fabbrica delle Candele sarà ‘Dalla metafora al concetto’ . Molto spesso, nel desiderio di comprendere la realtà ci serviamo di metafore: possono queste aiutare ad orientarsi sul presente? Il quinto e ultimo appuntamento avrà luogo sabato 13 maggio, alla Fabbrica delle Candele: ‘L’azione precede il pensiero’, condotto da Eleonora Sedioli. A partire dal corpo, si porteranno i giovani partecipanti ad acquisire consapevolezza di sé, potenza espressiva, capacità di creazione. Eleonora Sedioli è performer e attrice. Giovanissima inizia il suo percorso artistico con Masque teatro. Informazioni e iscrizioni: Masque teatro 393.9707741 – [email protected]

r.r.