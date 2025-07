Masque e Città di Ebla declassate. “Meno punti ai nostri festival perché non ci conformiamo”

Forlì, 3 luglio 2025 – Un taglio drastico ai punteggi di qualità artistica che, prevedibilmente, si tradurrà anche in un taglio dei fondi erogati dal Governo. I dati parlano chiaro: il Ministero della Cultura ha declassato numerosi festival teatrali in Italia (uno dei casi simbolo è quello del festival di Santarcangelo, il più longevo a livello nazionale, a cui sono stati dimezzati i punti).

A farne le spese sono anche due realtà forlivesi: Masque Teatro e Città di Ebla, realtà che operano spesso in stretta sinergia tra loro, organizzatrici di festival consolidati quali ‘Ipercorpo’ e ‘Crisalide’. “Noi avevamo 24 punti, ora solo 11 – commenta il direttore artistico di Città di Ebla –, un dato che ci fa presagire una riduzione di contributi. Il responso della commissione che ha stilato la classifica è l’espressione evidente della volontà del governo: la distruzione di precise esperienze artistiche”. Angelini prosegue: “Il Ministero ha tenuto in considerazione solo numeri e volumi.

Ed è ironico vedere che, mentre da una parte viene aperta la strada ai tagli, dall’altra la Regione aumenta i fondi alla cultura, valutando molto diversamente rispetto al governo i medesimi progetti. Penso sia palese che l’attribuzione dei punteggi abbia un intento politico e una volontà di premiare solo la cassetta e il consenso, penalizzando altri tipi di esperienze”.

Ha le idee chiare anche Lorenzo Bazzocchi, alla direzione artistica di Masque che passa da 20 pnti a 14: “L’operazione ministeriale è una mannaia che piomba sui festival multidisciplinari, in particolare su quelli che curano il rapporto con il pubblico e propongono una pratica artistica che non mira al consenso o a fare cassa”.

In pratica, il favore del Governo andrebbe solo a chi stacca un gran numero di biglietti, dimenticando le realtà intermedie, che coltivano altre ambizioni: “Noi promuoviamo incontri, scambi di pensiero e non favoriamo il mero spettacolo dal vivo. Certo, a nostro modo anche noi facciamo intrattenimento, ma puntiamo anche a un accrescimento culturale. Se una realtà fa numeri più modesti rispetto ad altre non significa che se ne possa fare a meno senza perdere qualcosa di prezioso”.

Il governo, secondo Bazzocchi, punterebbe a lasciare molte realtà a se stesse, aspettandosi da loro una forma di autosufficienza, in un’ottica quasi di ’selezione natuale’: “ma non funziona così, è un’illusione: moltissime realtà anche affermate senza fondi non potrebbero sopravvivere. Nemmeno il teatro Diego Fabbri ci riuscirebbe”. La chiosa di Bazzocchi è amara: “La scelta operata è stata scellerata e gravissima soprattutto per chi è rimasto escluso: ci sono intere economie e interi mondi che salteranno. Ogni volta che non si accetta chi la pensa diversamente e ci si muove per danneggiare chi non è conforme si compie un grave errore che porta con sé conseguenze drammatiche”.