Masque, laboratorio per giovani alla Fabbrica delle Candele

Il terzo appuntamento di ‘La scena che educa’ sui laboratori gratuiti dedicati agli under 35 a cura di Masque teatro, si terrà domani dalle 15 alle 18.30 alla Fabbrica delle Candele in piazzetta Corbizzi 30, a Forlì. Condotto da Agnese Doria, giornalista impegnata nel settore educativo, il laboratorio è rivolto a giovani docenti ed educatori. Verranno raccontate esperienze da parte di coloro che sono impegnati su temi legati ai giovani per creare un mosaico di competenze soprattutto sull’importante e delicato ruolo dell’adulto nell’accompagnare i giovani lungo le esperienze singole o collettive.

Masque teatro, nato nel 1992, è impegnato, nei suoi spettacoli, a dialogare tra il discorso filosofico, la creazione di prodigiose architetture sceniche e il fondamentale ruolo della figura, in particolare attraverso una innovata relazione con il pubblico come avviene da 1994 col festival ’Crisalide’.

Agnese Doria ha lavorato a Milano nella redazione di Ubulibri diretta da Franco Quadri. Tra i fondatori di Altre Velocità, è la responsabile del settore educativo dell’associazione.

Informazioni e iscrizioni: Masque teatro 393.9707741 – [email protected]